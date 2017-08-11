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Эксперт о финансировании ИГ* через eBay: здесь есть важная особенность

19:0911.08.2017
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© Фото : пресс-служба компании eBayОфис компании EbayОфис компании Ebay
© Фото : пресс-служба компании eBay
В США раскрыли глобальную сеть финансирования ИГ* через eBay, пишут американские СМИ. Эксперт Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik выразил свое мнение по поводу технологии финансирования террористов через подобные электронные площадки.

Американские следователи раскрыли возглавляемую одним из представителей террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) мировую финансовую сеть, незаконно переправлявшую деньги предполагаемому боевику в США с помощью поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на письменное показание ФБР.

По данным издания, получателем денег был американский гражданин Мохамед Элшинави (Mohamed Elshinawy), задержанный более года назад в штате Мэриленд. Сообщается, что ФБР долгое время вело за ним слежку, которая выявила первые признаки существования сети. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГ* и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения средств через платежную систему PayPal. Деньги при этом могли использоваться для финансирования терактов.

Согласно обнародованному письменному показанию ФБР, следствие полагает, что Элшинави был частью глобальной сети, простирающейся от Британии до Бангладеш, которая использовала подобную схему для финансирования террористической группировки. Ею руководил один из главарей ИГ* в Сирии Сифул Суджан (Siful Sujan). По информации осведомленного источника, Суджан, который отвечал в группировке за компьютерные операции, убит в результате атаки беспилотника в декабре 2015 года.

По информации ФБР, финансовая сеть вела работу через основанную Суджаном британскую технологическую компанию, у которой были офисы в Бангладеш. Главарь ИГ* также занимался созданием филиала в Турции.

В свою очередь представитель eBay сообщил, что политика аукциона бескомпромиссна по отношению к криминальным действиям на рынке. Он добавил, что eBay сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу.

Советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов в эфире радио Sputnik, что у таких электронных площадок как eBay есть одна важная особенность.

"Особенность современных электронных средств, в том числе eBay, заключается в том, что постфактум ситуация отслеживается очень хорошо. Если правоохранительные органы знают, что конкретный гражданин является правонарушителем, то отследить историю его транзакций – что он делал, кому отправлял деньги, от кого он получал деньги – достаточно легко. Но при условии, что информация о том, что конкретный гражданин является  злоумышленником, уже получена. А вот если такой информации нет, то в огромной массе транзакций такой крупной компании как eBay, отследить что-то, не имея заранее сведений о том, что кто-то из участников цепочки транзакций является злоумышленником, очень сложно", – сказал Сергей Хестанов.

По его словам, eBay ведет борьбу со злоумышленниками, однако выявить их достаточно сложно.

"еBay хоть и крупная, но не единственная, и почти все подобные площадки  ведут планомерную и достаточно ответственную борьбу с любыми злоупотреблениями. Не исключено, что террористы просто выполнили все формальные требования. Злоумышленники используют самые разные средства, и сам факт того, что какое-то средство используется злоумышленниками, еще не означает, что данное средство в чем-то виновато. Эта борьба между представителями добра и зла – вечна. Что касается электронной площадки eBay, то сам характер площадки позволяет многое автоматизировать. Но до тех пор, пока ни один (злоумышленник) из цепочки никак себя с точки зрения правонарушения не проявил – здесь все алгоритмы мира бессильны", – отметил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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