Эксперт: США должны понять, что в ситуации с КНДР остается лишь один путь

Источник опроверг информацию о повышении боеготовности российских систем ПВО из-за ситуации вокруг КНДР. Вместе с тем, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Евгений Ким, ситуация остается напряженной, и отказ США от переговоров лишь осложняет ее.

Дислоцированные на Дальнем Востоке российские войска несут службу в обычном режиме, несмотря на ситуацию вокруг КНДР, сообщил РИА Новости в пятницу источник в Восточном военном округе (ВВО).

"Соединения и подразделения ВС РФ на Дальнем Востоке, в том числе части ПВО, несут службу в обычном режиме. Никаких приказов о приведении в повышенную боеготовность не поступало", – сказал собеседник агентства.

Ранее в Пхеньяне заявили, что КНДР рассматривает план удара по району острова Гуам, где расположена база ВВС США, ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" в случае продолжения давления Вашингтона на Пхеньян.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности американской армии к военному ответу на "неразумные" действия Северной Кореи.

Угрозы Пхеньяна также спровоцировали реакцию государств-оппонентов КНДР на Дальнем Востоке. Так, согласно японским СМИ, Токио рассматривает возможность размещения дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3 (Patriot) в тех районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае их пуска в направлении Гуама.

Как отметил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, отказ американцев от переговоров осложняет ситуацию.

"Американцы подливают масла в огонь. Вот зачем им надо было пригонять на базу на Гуаме стратегические бомбардировщики и проводить тренировочные бомбометания? Север готов к переговорам. А американцы, наверное, должны принять совместное предложение России и Китая о том, чтобы одновременно прекратились и ядерные испытания КНДР, и военные учения с участием США у Корейского полуострова. Приостановите это и начинайте вести переговоры. Ведь дальше – некуда! Остается только один путь – переговоры, и надо надавить на американцев. Кстати, в этом деле, мне кажется, мы получим определенную поддержку со стороны Южной Кореи – ее руководство тоже говорит, что нужно, чтобы американцы начали переговоры с северянами. Северокорейские ракеты первыми не полетят в направлении Гуама. Скорее всего, если что-то случится, то прилетят американские ракеты. Наши системы ПВО, конечно, могут их перехватить, но надо так вести политику, чтобы до этого не доводить", – сказал Евгений Ким.

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