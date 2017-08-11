Эксперт: железная дорога в обход Украины – чрезвычайно важная задача для РФ

"Российские железные дороги" завершили строительство железной дороги в обход Украины. Эксперт Анатолий Васильев в эфире радио Sputnik отметил, что стратегические участки дороги должны проходить по территории России.

"Российские железные дороги" завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном участке в обход Украины и к концу осени планируют открыть движение поездов на этой линии, сообщает компания.

Пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, прошел по участку протяженностью 122 километра от станции Журавка до станции Боченково. На остальных участках завершаются работы по подготовке к запуску.

Строительство железной дороги Журавка – Миллерово началось в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной. Новая линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность и обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

В проекте участвовали подразделение РЖД – "Росжелдорстрой" и железнодорожные войска. Ранее на этой неделе Минобороны заявило, что все задачи по строительству выполнены, в общей сложности построено 277 километров путей.

В эфире радио Sputnik профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Анатолий Васильев высказал мнение, что участники строительства выполнили чрезвычайно важную задачу.

"Строительство этого участка железной дороги в обход Украины было определено, конечно, политическими аспектами и удобством для пассажиров. Поскольку переходы с российской территории на украинскую и обратно создавали проблемы для железнодорожников, для пассажиров, которым приходилось дважды проходить таможенный осмотр, и создавали задержки в продвижении грузов. Поэтому было принято решение о строительстве спрямленного участка пути. Что касается сложности строительства, то я должен сказать, что это не самые сложные участки. Но объемы работ были значительными. Железнодорожные войска выполнили работу на год раньше срока. И это говорит о том, что накопленный ими опыт в строительстве позволил выполнить чрезвычайно важную для России задачу, поскольку стратегические участки дороги должны проходить по своей территории", – сказал Анатолий Васильев.

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