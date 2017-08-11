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Мнение: за паникой вокруг взаимных угроз США и КНДР – коммерческие интересы

15:1211.08.2017
(обновлено: 15:15 11.08.2017)
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© AFP 2017Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
Таблоид The Sun опубликовал на случай войны между США и КНДР "официальное руководство по выживанию" при ядерном взрыве. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах появления подобных публикаций.

Британский таблоид The Sun на фоне взаимных угроз США и КНДР призвал готовиться к Третьей мировой войне и опубликовал "официальное руководство по выживанию" при ядерном взрыве.

Истребитель F-16 ВВС США во время учений Foal Eagle в Южной Корее
© Flickr / US Air Force
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В числе советов – собрать комплект припасов, который включает еду длительного хранения, фонарик, запас батареек. Если власти предупредили о скорой атаке, немедленно найти укрытие, лучше всего под землей, и оставаться там до получения новых инструкций. 

И без того напряженные отношения между США и КНДР в последнее время резко ухудшились. По данным The Washington Post, Пхеньян разработал ядерные боеголовки, которые подходят под имеющиеся у КНДР ракеты.

В минувший вторник президент США Дональд Трамп пообещал ответить на угрозы северокорейских властей "огнем и яростью, каких мир еще не видел".  

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Унь на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Вскоре после этих слов Пхеньян заявил о готовности нанести удар по острову Гуам, на котором расположена база ВВС США. Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что КНДР в случае войны с Соединенными Штатами ждет "конец режима и гибель народа".

На фоне взаимных угроз США и КНДР американские производители индивидуальных бункеров отмечают резкий рост спроса на их продукцию. За последние две недели он вырос на 90%, сообщает телеканал Fox News.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин в эфире радио Sputnik не исключил, что за паническими публикациями в ряде западных изданий могут стоять интересы производителей и продавцов соответствующей продукции.   

"Вполне вероятно, что за этой темой, которую вбрасывают таблоиды, стоят какие-то коммерческие интересы. Мы уже слышали, что спрос на подземные помещения типа бункеров заметно возрос. И понятно, с чем это связано – лидеры США и Северной Кореи обмениваются очень жесткими заявлениями. Конечно, это тревожит людей и немудрено, что на фоне этой информационной волны кто-то захочет приобрести для себя и своей семьи такой бункер. Тем более что если он даже и не пригодится по своему прямому назначению, его всегда можно использовать в качестве дополнительного склада – или чего-то вроде этого. Так что вполне можно понять людей, которые считают это удачным вложением денег", – считает Николай Топорнин.   

В то же время, по его словам, для подобных панических публикаций есть и объективные причины.

"Недавно в прессу просочилась информация, что у американской армии есть конкретный план нанесения точечных ударов по объектам ядерных разработок и разработок, связанных с ракетной техникой на территории Северной Кореи. Таких целей, как сообщалось, там порядка двадцати. Мы понимаем, что речь о полномасштабном ядерном конфликте сейчас наверняка не идет. Но в то же время вероятность конфликта с применением обычного оружия, как видим, не исключается. Тем более что руководители двух стран также делают очень жесткие заявления. Так что приходится констатировать, что противостояние США и КНДР находится сейчас в очень "горячей фазе"", – заключил Николай Топорнин.

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