Авиаэксперт: новый Су-57 может действовать фактически автономно

Российский истребитель пятого поколения получил название Су-57. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что новый истребитель – это, по сути, многофункциональный комплекс.

Главком Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев впервые огласил официальное название истребителя пятого поколения – Су-57.

Ранее данный проект, проходящий сегодня испытания, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 – теперь мы будем его величать именно так", – сказал Бондарев в интервью телеканалу "Звезда", анонс которого опубликован на его сайте в пятницу.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что истребители пятого поколения фактически становятся многофункциональными комплексами.

"По сути, каждый самолет становится вычислительным центром, который принимает решение о комплектовании определенного вооружения для конкретной боевой операции. То есть системе разрешается принимать определенный спектр решений, и тогда все происходит гораздо быстрее. А если самолет находится в беспилотном варианте, то тогда к цели можно добраться со значительными перегрузками – во время боя можно использовать перегрузки до 15 g. Для сравнения: физические возможности пилота в основном ограниченны перегрузкой в 10 g. Поэтому все сводится к летательным аппаратам, которые будут действовать фактически автономно, анализируя информационное поле в заданном районе боевой операции. Здесь скорость принятия решений, конечно, имеет значение. На управление самолетом может влиять физическое самочувствие летчика и даже его настроение. А когда специалисты находятся в бункере и управляют летательным аппаратом, то они гораздо оперативнее могут заложить те функции, которые есть на борту и использовать их для благополучного выполнения операции", – сказал Виктор Прядка.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.

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