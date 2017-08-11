Юрист: Россия в части допинга – далеко не представитель "мирового зла"

В первом полугодии 2017 года США лидируют по числу положительных допинг-проб, сообщает Движение за чистый велоспорт. Спортивный юрист Артем Пацев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

США лидируют по числу положительных допинг-проб в первом полугодии 2017 года, сообщается в официальном микроблоге Движения за чистый велоспорт (МРСС) в Twitter.

Учитывались тесты, взятые у профессиональных спортсменов как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды. Согласно приведенным данным, с 1 января по 30 июня 2017 года американские спортсмены сдали 73 положительные допинг-пробы. Показатель России, занимающей в этом списке второе место, меньше более чем втрое – у российских спортсменов выявлено 24 положительные пробы. На третьем месте идет Индия – 16 положительных проб.

У белорусов и узбекистанцев случаев применения допинга в первой половине года не зафиксировано.

По опубликованной МРСС статистике по видам спорта наиболее "допинговым" является бейсбол (52 случая), на втором месте – легкая атлетика (45), на третьем – тяжелая атлетика (33).

По словам спортивного юриста Артема Пацева, при этом у российских спортсменов берут допинг-пробы значительно чаще, чем у тех же американцев.

"Сама идея, заложенная во Всемирный антидопинговый кодекс, гласит, что спортсмен по умолчанию виноват во всех допинговых нарушениях, то есть, вместо презумпции невиновности у нас заложена презумпция вины спортсмена. И все антидопинговые организации ориентированы на то, чтобы как можно меньше самим доказывать те обстоятельства, которые от них зависят, и спортсмен должен каждый раз опровергать какую-то свою вину или халатность в получении положительного результата на наличие запрещенных веществ. При этом насколько я знаю, у российских спортсменов пробы берут в десятки раз чаще, чем у спортсменов из других стран, в том числе у американских. Та же самая (российская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр) Юлия Ефимова, интересы которой я представлял, за две недели в предолимпийский период сдала шесть или семь проб. В то время как у американских пловцов, таких же как она, такого же международного уровня, брали, в лучшем случае, одну пробу в полгода", – сказал Артем Пацев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Россия еще активнее должна отстаивать свои права в международных спортивных организациях.

"На мой взгляд, должна быть более активная позиция на международном уровне. Вот, например, касательно последнего случая: статистика подтверждает, что Россия – далеко не представитель "мирового зла" в части допинга. Наверное, забить во все колокола через общественные организации, через представительства России в международных спортивных организациях, в МОК и т. д., обратить внимание на эту проблему. И потребовать, возможно, расследования. Эту работу надо делать планомерно, постоянно, регулярно. Если этим не заниматься, то конечно ничего не будет", – считает спортивный юрист.

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