Политолог о ситуации с дипломатами: не думаю, что РФ и США дойдут до грани

Лидер США Дональд Трамп поблагодарил российского президента Владимира Путина за высылку дипломатов из РФ. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ответных мер Госдепа США избежать не удастся.

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение российских властей сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в РФ, заявил, что благодарен российскому лидеру, так как это позволило Вашингтону снизить расходы на персонал.

"Хочу поблагодарить его (Путина – ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. Что касается меня, то я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты", – отметил американский лидер.

Ранее в государственном департаменте США выразили протест против сокращения персонала американских дипмиссий, назвав это решение "неоправданной мерой, вызывающей сожаление". Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон заявил, что к первому сентябрю Вашингтон примет ответные меры.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал мнение, что эти ответные меры наверняка последуют.

"Это соответствует и дипломатической традиции, и тем настроениям, которые сейчас существуют в США. Если американский Госдеп не ответит, то (Рекса) Тиллерсона в США зальют грязью по самые уши – опять обвинят в том, что он "российский шпион". Поэтому с его стороны – это вынужденная мера. Вероятно, будет еще большее сокращение наших дипломатов, закрытие консульств. Но это все ритуальные, в некотором смысле, события, но знак будет подан – мол, свертываем отношения. Если уж начали перебрасывать мячик, то его и будут перебрасывать. Но что будет, когда все формальные дипломатические шаги уже будут сделаны? Это такой тупик, из которого не понятно, как выходить. В свое время из похожего тупика выходили во время Карибского кризиса, но это до сих пор изучается как редчайшее событие, когда мир стоял на грани. Еще раз до грани доходить? Это было бы очень недальновидно. Поэтому, я думаю, послов не отзовет ни наша, ни американская сторона", – сказал Дмитрий Журавлев.

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