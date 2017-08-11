Эксперт: Южно-Китайское море превращается в "геополитическую воронку"

В Китае обвинили США в грубом нарушении своего суверенитета. Однако Вашингтон не готов отказаться от присутствия в этом регионе. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт Владимир Терехов.

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права после того, как американский эсминец приблизился к островам Спратли в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

"Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", – отмечается в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США. "Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории", – добавил представитель министерства.

Гэн Шуан отметил, что совместные усилия Пекина и стран АСЕАН позволили снизить напряженность в Южно-Китайском море. "В данном контексте некоторые иностранные силы идут против течения и под предлогом "свободы навигации" пытаются внести беспорядок в ситуацию, стабилизация которой далась большим трудом. Это, в конце концов, демонстрирует, кто на самом деле не желает поддерживать стабильность в Южно-Китайском море, кто является основным фактором, способствующим милитаризации Южно-Китайского моря", – подчеркнул он.

В Минобороны Китая призвали США немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море.

Ранее сообщалось, что эсминец "Джон С. Маккейн" в рамках операции "свободы судоходства" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи – кит.), входящего в состав архипелага Спратли. "Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории", – добавил дипломат, призвав Вашингтон уважать суверенитет и интересы безопасности КНР.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил свое предположение, как может в дальнейшем развиваться ситуация.

"Ситуация может постепенно превратиться в похожую на то, что происходит на Корейском полуострове: периодическое усиление напряженности, возможно, прямое противостояние. Напряженность растет. Это постепенный процесс, и самое неприятное, что Южно-Китайское море превращается в геополитическую воронку, которая втягивает в себя все страны, не зависимо от их размеров. Скверная ситуация", – сказал Владимир Терехов.

Эксперт предостерег от начала военного конфликта в регионе.

"Штатам трудно отказаться от демонстрации присутствия в этом регионе. С 1950-х создана масса двусторонних союзов. Попытки выйти из выполнения договоров наметились еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. Но поднялся шум среди союзников не только в Европе, но и в Японии и других странах – и США отыграли назад. В этом коварство и сила притяжения этой политической воронки. Есть поговорка: в войну легко войти, но трудно из нее выйти. Все, кто начинал крупные войны, знали возможные последствия. Но, увы, в истории человечества возникает такая ситуация, когда кто-то считает, что тяжелый ущерб – это неизбежное следствие военного решения проблем. Как правило, проблема не решается военным способом, но и избежать этого практически невозможно", – отметил эксперт.

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