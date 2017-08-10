Эксперт ВЦИОМ: волна эмиграции России не грозит

Американский аналитический центр Stratfor прогнозирует "самую крупную за последние 20 лет волну эмиграции" из России. Этот прогноз в эфире радио Sputnik оспорила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Американские эксперты предрекают России "самую крупную за последние 20 лет волну эмиграции". По данным аналитического центра Stratfor, все больше россиян задумываются о переезде в другую страну. Главными причинами называются "борьба власти с гражданской активностью", падение доходов и растущее социальное расслоение.

С данными американских экспертов готов поспорить ВЦИОМ. В эфире радио Sputnik директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова привела совершенно иную статистику.

"У нас прогнозы существенно расходятся с прогнозами американских специалистов. Вы видели данные нашего опроса? Количество тех, кто хотел бы уехать за границу, сократилось, оно составляет 10%, это самый низкий показатель, начиная с 1991 года. И второй вопрос, который тоже позволяет нам фиксировать тенденции, указывающие на снижение объема оттока – это вопрос, касающийся оценки количества людей, которые уезжают в другие страны. В этом году показатель этот вырос по сравнению с 2016 годом и 31% россиян сказали, что таких людей сегодня меньше, чем несколько лет назад. То есть, люди наблюдают снижение объемов оттока из тех регионов, где они проживают. Поэтому говорить о том, что у нас катастрофическая ситуация и идет новая волна миграции, мне кажется, не очень правильно", – считает Елена Михайлова.

По ее словам, изменились также мотивы людей, желающих переехать в другую страну или регион.

"Отток не всегда обусловлен оценкой общей ситуации в стране. Для чего люди вообще едут за границу? Что являлось ключевым "фактором выталкивания" в течение многих десятилетий? Прежде всего, отсутствие возможностей для самореализации, в том числе в профессиональной сфере, отсутствие возможностей для построения собственного бизнеса при наличии такого желания и т.д. Если в 2011 году 16% всех, кто рассматривал возможность переезда в другую страну, говорили, что там больше возможностей для карьерного роста или ведения бизнеса, то в 2016 и 2017 году эти показатели составили 3-4%. Пришло осознание того, что в принципе там построить карьеру, по крайней мере, в текущей ситуации будет гораздо сложнее, чем сегодня в России. А за последние годы пришло и осознание того, что вряд ли, приехав туда, люди получат более высокий уровень зарплаты. Есть понимание, что сейчас в Европе тоже проблемы, проблемы с мигрантами. И оказавшись в качестве мигранта в другой стране, только очень обеспеченные люди могут чувствовать себя там более-менее стабильно… Изменилась и направленность миграционных потоков. Например, на европейских рынках труда, куда уезжали многие представители рабочих профессий из стран СНГ, в том числе из России, сегодня нет дефицита кадров. Сегодня, в принципе, там очень трудно трудоустроиться. И многие из этих людей, которые раньше выезжали для занятия низкоквалифицированным трудом, сегодня ищут работу в других регионах Российской Федерации", – рассказала Елена Михайлова.

В то же время, по ее словам, есть достаточно значительное количество молодых людей, которые хотели бы пожить и поработать за границей – но это вовсе не значит, что они хотят навсегда переселиться в другую страну.

"Правда, есть много молодежи, которая хотела бы уехать за границу, там пожить, поработать. Но, в отличие от миграции, которая была, например, 10 лет назад, сегодня молодежь по-другому воспринимает факт перемещения. Она не воспринимает это как фатальность. Вообще, миграция приобретает характер постоянного процесса, люди ищут место для самореализации там, где им предлагают больше возможностей. Но это не значит, что при этом они навсегда разрывают связи со своей страной. Они это воспринимают как временный опыт, как возможность для получения каких-то дополнительных навыков и компетенций. И не надо к этому относиться, как к выбору другой страны раз и навсегда", – отметила эксперт.

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