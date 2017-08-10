Депутат бундестага: 80% немцев – против ужесточения санкций в отношении РФ

Депутат бундестага от партии "Левые" Андрей Хунко в эфире радио Sputnik поддержал предложение председателя СвДП Кристиана Линднера, призвавшего "вынести за скобки" проблему Крыма в интересах диалога с Москвой.

Политики и пресса ФРГ продолжают обсуждать недавнее заявление председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, призвавшего "вынести за скобки" проблему Крыма в интересах диалога с Москвой.

Немецкая пресса отмечает, что своим заявлением глава СвДП фактически внес тему России в повестку дня предвыборной кампании в бундестаг.

В интервью Sputnik Deutschland, также прозвучавшем в эфире радио Sputnik, депутат бундестага от партии "Левые" Андрей Хунко заявил, что предложение Кристиана Линднера аналогично инициативе "Левых", которую они продвигают уже не первый год. Андрей Хунко напомнил в этой связи о другом случае, когда известный политик вызвал бурную дискуссию своим заявлением по поводу Крыма.

"Я еще несколько лет назад говорил, что я поддерживаю любые действия, направленные на деэскалацию. Тогда поднялся еще больший шум, когда Маттиас Платцек (видный немецкий политик, представитель СДПГ – ред.) выступил с предложением провести повторный референдум в Крыму с участием международных наблюдателей, чтобы прояснить статус Крыма", – напомнил Андрей Хунко.

Депутат признался, что он был даже немного удивлен инициативой главы СвДП в пользу диалога с Москвой. Он полагает, что Линднер получит в этом вопросе поддержку со стороны немецкого общества.

"Я был немного удивлен, это правда. В этой связи я сразу вспомнил выступление тогдашнего главы МИД (ФРГ) Гидо Вестервелле по поводу резолюции об операции в Ливии в 2011 году – при голосовании по этой резолюции (в Совете Безопасности ООН) Германия воздержалась. Тогда поднялась волна возмущения, направленная против Вестервелле, но партия "Левые" его поддержала. Теперь, с учетом дальнейшего развития событий в Ливии, ясно, что это было правильное решение. А сейчас США ужесточили санкции против России. Опросы общественного мнения в Германии свидетельствуют, что 80% населения выступают против этого. Так что, выступив с подобной инициативой именно сейчас, Линднер не так уж и ошибся с выбором момента", – полагает Андрей Хунко.

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