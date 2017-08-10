Зампред СвДП: послу Украины в ФРГ не стоит "бить слишком громко в барабаны"

Зампред одной из крупнейших партий ФРГ – СвДП – Вольфганг Кубики в эфире радио Sputnik высказался по поводу Крыма, антироссийских санкций и нового закона США, который касается сотрудничества России и Европы в энергетической сфере.

Заявление председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, призвавшего "вынести за скобки" проблему Крыма в интересах диалога с Москвой, вызвало острую дискуссию в политической и медийной среде ФРГ. Немецкая пресса отмечает, что своим заявлением глава СвДП фактически внес тему России в повестку дня предвыборной кампании в бундестаг.

В интервью Sputnik Deutschland заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубики уточнил, что речь идет не только о Крыме, а о политике Германии на российском направлении в целом. Интервью также прозвучало в эфире радио Sputnik.

"Кристиан Линднер говорил не только о Крыме, а о нашем отношении к России в целом и о необходимости продолжать диалог с ней, несмотря на все расхождения между сторонами. Продолжать и дальше упорно поддерживать статус-кво – бессмысленно. Нам нужно вернуть нашим отношениям с Россией разумную основу – безотносительно Крыма", – считает Вольфганг Кубики.

По его словам, он был рад слышать, аналогичного мнения придерживается и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"А его уж никак нельзя заподозрить в том, что он входит в число так называемых "понимающих Путина". Хотя я совершенно не приемлю это понятие, которое используют в борьбе с людьми, настроенными на взаимопонимание", – отметил немецкий политик.

Насколько щекотливой является тема Крыма, еще раз показала реакция Киева на недавнее выступление немецкой поп-группы Scooter в Крыму. Украина пригрозила участникам группы восьмилетним тюремным сроком и попросила у Германии правовую помощь в этом вопросе.

Вольфганг Кубики, сам адвокат по уголовным делам, считает это неприемлемым.

"Эту меру нельзя назвать ни адекватной, ни целесообразной. Я понимаю, что у Украины есть особые уголовно-правовые нормы. Но могу с уверенностью сказать, что Германия не будет ни высылать своих граждан на Украину, ни оказывать ей в этом какую-либо поддержку. Вы знаете, что я адвокат по уголовным делам? Я могу лишь призвать посла Украины в Германии не бить слишком громко в барабаны, потому что это может иметь отрицательные последствия. Он имеет право публично высказывать свое мнение, но не имеет права рассказывать немецким телеканалам, что группе Scooter нужно запретить выступать", – сказал Вольфганг Кубики.

Кристиан Линднер в своем интервью медиагруппе Funke предложил также смягчать антироссийские санкции за промежуточные шаги по выполнению Минских соглашений. Вольфганг Кубики присоединился к этой инициативе своего коллеги по партии.

"Мы должны понимать, какие озабоченности есть с российской стороны – и наоборот. Если мы хотим возобновить доверительный диалог, мы должны делать шаги навстречу друг другу. Я также выступаю за то, чтобы санкции, которые до сих пор не дали сколько-нибудь существенного эффекта, постепенно отменялись, по мере выполнения Минских соглашений. Мы не должны прерывать диалог, выступая с какими-то завышенными моральными требованиями к противоположной стороне. Ведь все мы знаем по опыту процесса ОБСЕ, насколько полезно мыслить с прицелом на долгосрочную перспективу", – считает немецкий политик.

Он также подверг критике новые антироссийские санкции со стороны США, которые явно обусловлены их экономическими интересами.

"Нам следует внимательно следить за тем, коснутся ли эти санкции европейских и, в частности, немецких компаний, и если да, то каким образом. Ведь речь, среди прочего, идет о запрете проекта "Северный поток-2" под предлогом того, что Европа не должна попадать в зависимость от России. Я считаю, что это неприемлемо – проводить санкционную политику не для того чтобы защитить моральную позицию, а для продвижения в первую очередь собственных экономических интересов. Американцы имеют полное право хотеть продавать свой сланцевый газ. Но их стремление помешать Европе закупать при этом достаточное количество российского газа, а германским и европейским компаниям – участвовать в проекте "Северный поток-2", это недопустимо. Мы ни в коем случае не должны с этим мириться и обязаны отреагировать на это", – заключил немецкий политик.

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