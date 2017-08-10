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Зампред СвДП: послу Украины в ФРГ не стоит "бить слишком громко в барабаны"

19:1910.08.2017
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© РИА Новости / Илона ГоловинаРоссийско-Немецкий домРоссийско-Немецкий дом
© РИА Новости / Илона Головина
Зампред одной из крупнейших партий ФРГ – СвДП – Вольфганг Кубики в эфире радио Sputnik высказался по поводу Крыма, антироссийских санкций и нового закона США, который касается сотрудничества России и Европы в энергетической сфере.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Заявление председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера, призвавшего "вынести за скобки" проблему Крыма в интересах диалога с Москвой, вызвало острую дискуссию в политической и медийной среде ФРГ. Немецкая пресса отмечает, что своим заявлением глава СвДП фактически внес тему России в повестку дня предвыборной кампании в бундестаг.  

В интервью Sputnik Deutschland заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубики уточнил, что речь идет не только о Крыме, а о  политике Германии на российском направлении в целом. Интервью также прозвучало в эфире радио Sputnik.

"Кристиан Линднер говорил не только о Крыме, а о нашем отношении к России в целом и о необходимости продолжать диалог с ней, несмотря на все расхождения между сторонами. Продолжать и дальше упорно поддерживать статус-кво – бессмысленно. Нам нужно вернуть нашим отношениям с Россией разумную основу – безотносительно Крыма", –  считает Вольфганг Кубики.

По его словам, он был рад слышать, аналогичного мнения придерживается и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"А его уж никак нельзя заподозрить в том, что он входит в число так называемых "понимающих Путина". Хотя я совершенно не приемлю это понятие, которое используют в борьбе с людьми, настроенными на взаимопонимание", – отметил немецкий политик.

Насколько щекотливой является тема Крыма, еще раз показала реакция Киева на недавнее выступление немецкой поп-группы Scooter в Крыму. Украина пригрозила участникам группы восьмилетним тюремным сроком и попросила у Германии правовую помощь в этом вопросе.

Вольфганг Кубики, сам адвокат по уголовным делам, считает это неприемлемым. 

Выступление группы Scooter в Крыму
© РИА Новости / Максим Грознов
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"Эту меру нельзя назвать ни адекватной, ни целесообразной. Я понимаю, что у Украины есть особые уголовно-правовые нормы. Но могу с уверенностью сказать, что Германия не будет ни высылать своих граждан на Украину, ни оказывать ей в этом какую-либо поддержку. Вы знаете, что я адвокат по  уголовным делам? Я могу лишь призвать посла Украины в Германии не бить слишком громко в барабаны, потому что это может иметь отрицательные последствия. Он имеет право публично высказывать свое мнение, но не имеет права рассказывать немецким телеканалам, что группе Scooter нужно запретить выступать", – сказал Вольфганг Кубики.

Кристиан Линднер в своем интервью медиагруппе Funke предложил также смягчать антироссийские санкции за промежуточные шаги по выполнению Минских соглашений. Вольфганг Кубики присоединился к этой инициативе своего коллеги по партии.

"Мы должны понимать, какие озабоченности есть с российской стороны – и наоборот. Если мы хотим возобновить доверительный диалог, мы должны делать шаги навстречу друг другу. Я также выступаю за то, чтобы санкции, которые до сих пор не дали сколько-нибудь существенного эффекта, постепенно отменялись, по мере выполнения Минских соглашений. Мы не должны прерывать диалог, выступая с какими-то завышенными моральными требованиями к противоположной стороне. Ведь все мы знаем по опыту процесса ОБСЕ, насколько полезно мыслить с прицелом на долгосрочную перспективу", – считает немецкий политик. 

Он также подверг критике новые антироссийские санкции со стороны США, которые явно обусловлены их экономическими интересами.

Экс-вице-президент Парламентской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ (1994-2000) Вилли Виммер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Немецкий политик: санкции ставят на карту будущее ЕС

"Нам следует внимательно следить за тем, коснутся ли эти санкции европейских и, в частности, немецких компаний, и если да, то каким образом. Ведь речь, среди прочего, идет о запрете проекта "Северный поток-2" под предлогом того, что Европа не должна попадать в зависимость от России. Я считаю, что это неприемлемо – проводить санкционную политику не для того чтобы защитить моральную позицию, а для продвижения в первую очередь собственных экономических интересов. Американцы имеют полное право хотеть продавать свой сланцевый газ. Но их стремление помешать Европе закупать при этом достаточное количество российского газа, а германским и европейским компаниям – участвовать в проекте "Северный поток-2", это недопустимо. Мы ни в коем случае не должны с этим мириться и обязаны отреагировать на это", – заключил немецкий политик.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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