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Сергей Галанин: обязательно будем ездить в Крым. Обязательно!

18:4610.08.2017
(обновлено: 18:47 10.08.2017)
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© РИА Новости / Андрей КиреевСергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest в БалаклавеСергей Галанин выступает на концерте в первый день музыкального фестиваля ZBFest в Балаклаве
© РИА Новости / Андрей Киреев
Лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин попали в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступлений в Крыму. В эфире радио Sputnik Сергей Галанин рассказал о том, как он отнесся к данной новости.
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Лидер группы "Бригада С" Гарик Сукачев, а также вокалист, гитарист и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин попали в базу скандального украинского сайта "Миротворец", сообщается на данном сайте.

Сукачев попал в базу сайта из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины, незаконной концертной деятельности" в Крыму. В начале августа музыкант выступил на фестивале ZBFest в Балаклаве.

Российский рок-музыкант, вокалист, гитарист и основатель групп "СерьГа", "Бригадиры" и "Гулливер" Сергей Галанин попал в базу "Миротворца" по той же причине.

Оба музыканта внесены в базу 10 августа.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Сергей Галанин в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

"Мы сейчас в очень хорошей компании, потому что там только достойные люди, и я горд этим. Мы знали, чем это закончится, для нас это никакая не новость, все, как говориться, в порядке вещей. Мои планы никоим образом не изменились, мы на Украину не ездили, и при этой власти ездить не собирались. Жизнь идет своим чередом", – сказал Сергей Галанин.

По его словам, у него нет стремления ехать на Украину. А на поездки в Крым действия "Миротворца" никак не повлияют.

"Я думаю, что пока существующая (на Украине) власть остается "у руля", ничего не измениться ни в какую положительную сторону. Но мы же, как говориться, вне политики. Обидно за людей. Были несколько предложений в первые два года (после Майдана), которые мы вежливо отклоняли, сейчас предложения закончились, и слава богу. В нынешнюю Украину ехать нам не судьба, а Крым обязательно будем посещать", – сказал Сергей Галанин.

При этом он отметил важность произошедшего в Крыму весной 2014 года.

"В Крыму произошла великая вещь, сейчас на всей нашей планете крайне редко мы можем увидеть проявления такого рода демократии. Референдум сейчас многим невыгоден. Потому, что народ все-таки думает одно, власти думают по-другому. Проведи сейчас референдум в Черногории, еще неизвестно как повернулась бы история с НАТО. Все эти разговоры о демократии – многим стало понятно, что это не демократия вовсе. А здесь (в Крыму) настоящее проявление воли народа. Мы всегда за то, чтобы народ вершил свою судьбу. Вот в Крыму так случилось. Обязательно будем ездить в Крым. Обязательно!", – отметил музыкант.

Крым вновь вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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