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Член ОП Крыма: траты Киева на продвижение интересов в США объяснимы "шоком"

17:4610.08.2017
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© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и СШАФлаги Украины и США
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Киев потратил 300 тысяч долларов на продвижение своих интересов в конгрессе США, сообщают СМИ. Член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал данную информацию.

С начала года Киев потратил 300 тысяч долларов на продвижение своих интересов в американском конгрессе, сообщает RT со ссылкой на документы Национального совета реформ при президенте Украины.

В США украинские интересы продвигала компания BGR Group – "независимая лоббистская фирма с офисом в трех кварталах от Белого дома". Какие именно законопроекты она лоббировала, неизвестно.

Президент Украины Петр Порошенко у Мемориала жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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До Вашингтона дотянулась "рука Киева". С 300 тысячами долларов

По данным RT, информация о том, что администрация украинского президента Петра Порошенко наняла BGR Group, появилась на сайте отдела регистрации иностранных агентов Минюста США (FARA) еще в начале года, причем первоначально пресс-служба украинского президента отрицала этот факт.

Позже его все-таки подтвердил замглавы администрации Дмитрий Шимкив.

BGR Group в 2015 году входила в список 25 наиболее влиятельных лоббистских американских компаний по версии Bloomberg. Один из сотрудников BGR Group – бывший посол США при НАТО Курт Волкер, который с прошлого месяца занимает должность специального представителя по Украине при Госдепартаменте.

Политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин считает, что подобные траты можно объяснить "шоком", который испытал Киев с победой Дональда Трампа на выборах в США.

"Главное, что Украину это не смущает. И вся эта ситуация с пиаром Украины в США, на который тратятся такие деньги, объяснима шоком, который испытала украинская элита, когда президентом стал Дональд Трамп. Украина была настроена на победу Хиллари Клинтон. Более того, ряд украинских олигархов не только дружили и дружат с четой Клинтон, но еще и являлись и, возможно, являются спонсорами этой семьи в ее политической борьбе, которая, как мы видим, продолжается всеми возможными средствами, в том числе с использованием Украины. Но отношения с действующим американским президентом все-таки надо", – сказал Денис Батурин.

По его мнению, США и так проявляют к Украине интерес, однако не совсем такой, как на это рассчитывают в Киеве. 

"Внимание со стороны США Украина, конечно, и так имеет, но, возможно, несколько иного рода. Так, Трамп и его администрация заявили о том, что будут добиваться выполнения Минских соглашений, которые для Украины в принципе уже неприемлемы. Но в целом США уже получили страну полностью оторванную от России – чем дальше, тем больше рвутся экономические ниточки… Сейчас Украина ждет от США поставок оружие. И здесь, на этих поставках, будет ясно, какой интерес имеют США к Украине, в принципе. Оно однозначно не будет бесплатным. Более того, я думаю, военно-промышленные круги США заинтересованы в том, чтобы перевооружить Украину в целом по своим стандартам, то есть они таким образом открывают для себя огромный оружейный рынок", – считает политолог.

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