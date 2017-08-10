Организаторы "Спасской башни" – о новинках и традициях фестиваля

Девять дней и вечеров сплошного праздника обещает москвичам X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". О предстоящем событии в интервью радио Sputnik рассказали директор фестиваля Сергей Смирнов и военный дирижер Сергей Дурыгин.

Многое на юбилейном фестивале состоится впервые. Будут дебютанты "Спасской башни" – военные оркестры из Египта, Турции, Индии и Узбекистана с необычными программами. Будет сводный оркестр военных музыкантов России и Италии – с итальянской и русской классикой. Будут специально придуманные эффектные дефиле с филигранными перестроениями во время игры на ходу. И, конечно, уже написано финальное попурри, которое прозвучит в исполнении всех участников вечерних гала на Красной площади – полуторатысячного оркестра из музыкантов 15 стран.

"Но есть у "Спасской башни" и неизменные традиции", – обращает внимание руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов:

"Главное – фестиваль сохраняет свой дух, это вне всяких сомнений. Обязательно приедет Мирей Матье, а вместе с ней снова примет участие в фестивальных представлениях и Тамара Гвердцители: из года в год это два основных наших солиста. В целом за десять прошедших лет наработана оптимальная и для зрителей, и для творчества конструкция фестиваля, и она будет сохранена".

"Конструктивная особенность" "Спасской башни" заключается в том, что события фестиваля разворачиваются не только на Красной площади, но и широко за ее пределами, притом обращены они и к взрослым, и к малышам. Действует программа "Спасская башня детям". Благодаря фестивалю возродилась прекрасная практика выступлений духовых оркестров на городских улицах и в парках. Все это очень нравится участникам "Спасской башни". Среди них – Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ: изначально опорный коллектив фестиваля. Рассказывает начальник оркестра Сергей Дурыгин:

"Кроме того, что все оркестры выступают по вечерам на Красной площади, все они выступают и еще где-либо с концертами. В свое время у нас был опыт такого концерта с коллективом армии бундсвера. Представьте, на одной сцене два оркестра смешанными рядами: русский музыкант – немецкий музыкант, русский – немецкий, и дирижеры выходили по очереди — то российский, то немецкий. К нам приезжают исполнители из разных стран, и мы со всеми общаемся по-дружески!..".

Организаторы "Спасской башни" – о новинках и традициях фестиваля. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Об интернациональном общении на фестивале, о его музах и музыке расскажет МИА "Россия сегодня" – официальное информационное агентство "Спасской башни-2017".

Организаторы "Спасской башни" – о новинках и традициях фестиваля. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

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