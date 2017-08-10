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Военный эксперт: Запад признает, что арктическому флоту России нет равных

15:4910.08.2017
(обновлено: 15:52 10.08.2017)
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкКараван судов на трассе Северного морского путиКараван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Отряд российских боевых кораблей Северного флота взял курс на Арктику. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что корабельный состав флота – это грозная сила, и Россия на этом не останавливается.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в соответствии с планом боевой подготовки вышел из Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики. 

Как сообщил СМИ начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга, в составе отряда – большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", а также суда обеспечения.

Головной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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Основная цель дальнего похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

Это уже шестой масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику за последние несколько лет. 

В прошлом году военнослужащие арктической бригады Северного флота впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России – Земли Франца-Иосифа.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что российский Северный флот постоянно находится в море, что повышает его боеспособность.

"У России в арктическом регионе создается сеть военных баз, Северный флот усилит их возможности в случае военной интервенции против России. Соответственно, флот должен отрабатывать операции по поддержке этих баз с помощью ракетных, десантных кораблей, переброски мотострелковых бригад и дивизий. Наш флот постоянно находится в море – корабли Северного флота совсем недавно принимали участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а сегодня они уже выходят на боевые учения. Экипажи отрабатывают практические боевые задачи, у них появляются навыки, которые необходимы морякам для того, чтобы действовать в любом регионе мира – будь то Средиземное море или Арктические широты", – сказал Дмитрий Литовкин.

По его мнению, на Западе вынуждены признать, что российский арктический флот не имеет себе равного.

"Россия создает флот арктических боевых ледоколов – на этих кораблях будет находиться артиллеристское и ракетное вооружение. Они не только смогут прокладывать маршрут во льдах, но и наносить удары по береговым объектам и иметь возможность вести морской бой. Здесь Америка пока отстает. Это корабли, которые выводят наш флот на ступеньку вперед перед западными странами. Кроме того, наш флот пополняется новыми стратегическими многоцелевыми подводными лодками типа "Борей" и "Ясень". Это одни из самых передовых кораблей на сегодняшний день. Это признают на Западе и обосновано выражают опасение по поводу того, что у России есть некоторое превосходство. Не надо забывать, что корабельный состав Северного флота в его сегодняшнем состоянии – это достаточно грозная сила", – отметил военный эксперт.

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