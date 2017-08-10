Политолог: в Киеве поняли, что визы с РФ закончатся катастрофой для Украины

В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией. Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве осознают последствия такого шага не только в экономическом, но и политическом отношении.

Введение визового режима с Россией не принесет результатов, считает директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

"Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул – к примеру, в Ростове-на-Дону – не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию", – сказал Макеев накануне вечером в эфире украинского телеканала ZIK.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщила, что Верховная рада может уже осенью рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы.

Возможное введение Украиной визового режима с Россией обойдется в сумму 56,7 – 76,5 млн долларов, заявила ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Введение виз оставит без работы 2,5 млн украинцев, если РФ примет ответные меры, прогнозируют в украинском "Оппозиционном блоке".

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве осознают последствия введения виз с Россией.

"Заявление о том, что введение виз с Россией бесполезно, как ни странно, абсолютно правильное. Если украинское государство введет визы, то, конечно, мы сделаем ответный шаг. И это принесет украинской правящей элите не только экономические и социальные проблемы, но и политические. А это им, конечно, не нужно. Там пытались прощупать почву в отношении России, но поняли, что ее бесполезно шантажировать. Два с половиной миллиона украинцев работают в России и пересылают деньги на Украину. Если они вернуться и будут сидеть на Украине без работы, то это лишь повысит их политическую активность. Думаю, что в Киеве, чтобы удовлетворить антироссийские настроения, будут говорить, мол, нужен визовый режим, но власти действовать в этом направлении не будут, потому что понимают, что это может привести к катастрофическим последствиям для них самих", – сказал Георгий Федоров.

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