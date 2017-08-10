Политолог: Запад отыгрывает на Украине "свои сценарии"

На Украине около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают пенсии от государства, сообщают местные СМИ. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сокращение социальных выплат – задача, которую четко поставили перед Киевом.

На Украине около 20 тысяч человек пенсионного возраста не получают выплаты пенсий из-за отсутствия у них минимально необходимого 15-летнего страхового стажа, сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы.

"Должно быть соотношение между тем, что человек заплатил и что человек получил. Согласитесь, что каждый человек принимает участие в пенсионной системе по-разному. Есть минимальная, ниже которой вы вообще никакой пенсии не получаете. Если у вас нет 15 лет страхового стажа – вам пенсия не платится", – сказал Рева.

При этом, по его словам, "есть почти 20 тысяч человек в Украине, которые не получают пенсию, будучи людьми пенсионного возраста. Им не платится пенсия, им платится специальная помощь, какая платится лицу, которое не имеет права на пенсию".

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что и от этих выплат – пенсий и социальных пособий – украинские власти пытаются избавиться, несмотря на то, что они и так мизерные.

"Кроме тех, кто обладает привилегированной пенсией – бывших сотрудников министерств, крупных предприятий, основная масса людей выжить на свою пенсию не в состоянии. Еще в 2014-2015 годах, когда произошел обвал гривны и рост коммунальных платежей, основная часть людей не могли оплачивать минимальный набор продуктов питания. Сейчас Рева решает вопрос, который был поставлен (президентом Украины Петром) Порошенко перед Радой – о проведении пенсионной реформы, о снижении трат государства. Речь идет о том, чтобы государство в перспективе вообще отказалось от всех своих социальных обязательств. Это требование Евросоюза, это требование МВФ. Украина для них является полуколонией, и там они отыгрывают свои сценарии", – сказал Владимир Киреев.

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