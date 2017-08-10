Политолог: реакция Госдепа США на визит Путина в Абхазию похожа на "шаблон"

США назвали "неприемлемым" визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон таким способом подает определенный сигнал всему мировому сообществу.

США прокомментировали приуроченный к годовщине "пятидневной войны" визит Владимира Путина в Абхазию.

Официальный визит российского лидера, в рамках которого Путин встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, по мнению представителей американского дипломатического ведомства, является "неприемлемым".

"США рассматривают визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия", – говорится в заявлении Госдепартамента.

Кроме того, в Госдепе выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также заявили, что "отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии".

В американском внешнеполитическом учреждении, помимо всего прочего, призвали Россию "вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии".

Ранее сожаление в связи с поездкой Путина в Абхазию без предварительного согласия Грузии выразили и в Североатлантическом альянсе, отметив, что "это вредит усилиям по урегулированию ситуации".

Владимир Путин посетил Абхазию 8 августа – в годовщину "пятидневной войны" 2008 года. В августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Российские руководители не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что в данном случае США не сказали ничего нового, однако не стоит недооценивать подобные заявления.

"США таким образом подтверждают свою позицию, они подают сигнал Грузии, Абхазии, России и всему мировому сообществу о том, что Вашингтон не согласен с таким подходом (с признанием суверенитета Абхазии и Южной Осетии). Это заявление традиционно, это обычная дипломатическая процедура. Даже думаю, что там лежит шаблон, определенная заготовка по поводу реакции на визит первых лиц в Абхазию или Южную Осетию. Но в данном случае на это заявление стоит обратить внимание, потому что мы видим совершенно неадекватные действия Госдепартамента и президента США (Дональда Трампа), связанные с антироссийскими санкциями. Только такие меры Трамп готов сейчас применять в отношении России: мол, если есть расхождения в каких-то вопросах, то будем принуждать экономическими мерами. Ведь сейчас речь идет даже не столько об Абхазии, сколько о давлении на Россию по всем фронтам", – сказал Игорь Шатров.

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