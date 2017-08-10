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Форманчук: недовольство Киева из-за моста в Крым продиктовано страхом

10:5410.08.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в КрымуСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Киеве обвинили Россию в изоляции из-за строительства моста в Крым. Политолог, член Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в эфире радио Sputnik напомнил, что ранее и сама Украина планировала подобный проект.

Перекрыв Керченский пролив при строительстве моста в Крым, Россия фактически обрекла Украину на изоляцию, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев считает убытки торговых портов и готовит иск к Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

Строительство железнодорожной части Керченского моста в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями Россия нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем", – цитирует Туку украинское издание "Обозреватель".

По его словам, реакция на ситуацию – сфера компетенции министерства иностранных дел.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает, что Украину раздражает то, что Россия продемонстрировала способность реализовать такой проект.

"Керченский мост может обречь Украину на крах ее надежд на возвращение Крыма, в которое они продолжают верить, и строят для этого всякие мифы. В том числе и о том, что, как они в начале говорили, мост – это фейк, его невозможно построить, для этого у России не хватает технологий. Все это позади – Россия продемонстрировала способность реализовывать такие проекты, мост строится успешно, в этом году пройден экватор строительства. И очевидно, что мост обретает свои реальные черты. Это и раздражает Украину", – сказал Александр Форманчук в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что и Киев ранее планировал строительство подобного моста.

"Они забывают о том, что, когда Крым еще был в составе Украины, идея моста разрабатывалась. Еще когда (экс-президент Украины Леонид) Кучма пытался поддерживать нормальные отношения с Россией, когда у него были хорошие отношения с только что избранным президентом России Владимиром Путиным, когда Путин сюда приезжал, и они прогуливались в Крыму и говорили о совместных проектах, в том числе, и о Керченском мосте. Об этом украинцы позабыли, сегодня им это невыгодно вспоминать. Отсюда и страшилки о какой-то экологической угрозе. Все это просчитано Россией давно. Россия взяла под охрану редких птиц, всякую живность, которая находится в районе строительства – там особый режим контроля", – отметил Александр Форманчук. 

По его мнению, нынешние заявления из Киева продиктованы страхом.

"Могу только выразить сожаление по поводу безграмотности и агрессивного невежества, которое продемонстрировал Георгий Тука. Это просто русофобия, на которой замешаны все конструкции, которые они рисуют в своем воображении. Логики и здравого смысла тут нет. Георгий Тука известен своими русофобскими высказываниями по поводу "недолюдей" на востоке и так далее – не хочу эти жесткие высказывания приводить. Все это замешано на страхе того, что Крым после строительства моста и создания необходимой инфраструктуры будет недосягаем для мечты с точки зрения мифического возвращения в состав Украины", – считает политолог.

В среду с 06:00 до 18:00 в Керченском проливе было ограничено судоходство. Как отметили в инфоцентре "Крымский мост", капитанов судов за сутки проинформировали о вводимых ограничениях, что позволило им скорректировать график движения и минимизировать время ожидания в месте, где формируются караваны.

Всего, по данным администрации порта Керчи, прохода через Керчь-Еникальский канал 9 августа ожидают 38 судов, что значительно меньше, чем в тех случаях, когда судоходство ограничивают из-за шторма.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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