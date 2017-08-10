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Эксперт о плане превентивного удара США по КНДР: дипломатия канонерок жива

10:2510.08.2017
(обновлено: 10:48 10.08.2017)
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© AP Photo / Koji UedaВоенно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules на авиабазе в ГуамеВоенно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules на авиабазе в Гуаме
© AP Photo / Koji Ueda
США подготовили план превентивного удара по пусковым площадкам в КНДР, сообщают американские СМИ. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев, такие действия могут вызвать серьезный ответ.

Министерство обороны США подготовило план превентивного удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР, на случай, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в вооруженных силах.

Ключевым моментом в плане, по данным источников, значится атака с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. Ее целью могут стать около двух десятков площадок для ракетных пусков, для испытаний и объектов технического обеспечения, отмечают собеседники телеканала.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР огнем и яростью в случае реальной угрозы для США
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Сорваться с Горки. Трамп выдал название военной операции против КНДР

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние несколько дней – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на Гуаме. В ответ Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью" в случае угрозы для Соединенных Штатов.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

От Вашингтона в этой ситуации можно ожидать любых шагов, считает председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), генерал-майор запаса Владимир Богатырев.

"Учитывая последние действия Трампа в Сирии – совершенно непредсказуемый удар по объектам, связанным с несуществующей химической атакой, целый ряд других действий, которые предпринимают и он, и Пентагон для устрашения мира, плюс абсолютное стремление играть "крутого парня" – можно ожидать любых авантюрных шагов. Дипломатия канонерок – термин, который пришел к нам из начала ХХ века, когда страной руководил Теодор Рузвельт – жив и распространяется уже на весь мир. Но самое опасное в том, что Трамп слабеет во внутриполитической борьбе. Ему нужны какие-то внешние факторы и угрозы. Да, КНДР ведет себя достаточно энергично и вызывающе в ответ на действия, которые направлены против нее. Но вся риторика США в последнее время сводится к силовому решению проблем во всех регионах мира", – сказал Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik.

По мнению военного эксперта, КНДР не будет намеренно обострять отношения, ее действия объясняются самообороной.

"КНДР хочет одного – существовать как государство со своими особенностями, строем, экономикой, людьми. Хочет сама определять свою судьбу: если вы нас оставите в покое, мы эту программу развивать не будем – вот их позиция. КНДР хочет защитить себя надежно, как это когда-то сделали Пакистан и Индия, получив ядерное оружие в качестве самозащиты. Это опасно, это очень плохо, но, к сожалению, это так. Ограничить и, по возможности, остановить ядерные программы КНДР – это задача всего мирового сообщества, и в этом активно участвуют все страны Совбеза ООН, включая и Китай, и Россию. Мы считаем, что этого можно достичь только политическими и, при необходимости, экономическими способами. Если будут предприняты военные меры, они могут вызвать серьезный ответ. Нельзя подталкивать страну к самообороне такими резкими методами", – отметил Владимир Богатырев.

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