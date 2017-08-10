Мнение: Турция ищет повод "поднять тональность" в обсуждении ряда тем с РФ

Анкара пригрозила ответными мерами на запрет ввоза томатов в Россию. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Турция рассматривает эту тему в связке с другими, более серьезными вопросами.

Турецкие власти будут вынуждены разработать и принять ответные меры в случае, если Россия не откажется от торговых ограничений на поставки различных сельхозпродуктов, включая томаты, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Мы испытываем большое давление (со стороны экспортеров — ред.) из-за остающихся торговых ограничений по некоторым овощам, помимо томатов", — отметил турецкий министр.

Он подчеркнул, что Анкара больше не может игнорировать этот вопрос, поэтому Турция может принять ответные меры.

Зейбекчи также возложил особые надежды на переговоры с российской стороной, которые пройдут 17-19 августа в турецком Измире.

"По поводу томатов у нас нет ожиданий, об этом были заявления двух министерств. Однако мы не хотим запретов по поставкам томатов, других овощей, молока и мяса. По некоторым продуктам в определенные сезоны могут быть подняты таможенные пошлины, мы относимся к этому с пониманием, но надо найти решение", — добавил турецкий министр.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Турция проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.

Правительство Российской Федерации ввело ограничения на поставки из Турецкой Республики различных продуктов с первого января 2016 года.

Эти меры положительно повлияли на российский агропромышленный комплекс, и Россия полностью от них не откажется. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Санкций, по сути дела, уже нет, но некоторые ограничения остались по той причине, что Россией было вложено достаточно много средств в развитие собственного агропромышленного комплекса как раз после обострения отношений с Турцией. Конечно, протекционистские меры теперь имеют не политический, а сугубо экономический смысл. И никто от них отказываться не собирается, потому что в противном случае более низкие цены со стороны турецких производителей могут поставить под удар российских производителей", — сказал эксперт.

По его мнению, Анкара видит в этом вопросе не только экономический, но и политический смысл.

"Турция никогда не рассматривает вопрос ограничений в изоляции от других, гораздо более существенных вопросов. Приближается очередной раунд обсуждения темы "Турецкого потока", кроме того, есть целый ряд вопросов, касающихся Сирии. Я не исключаю, что Турция, хорошо зная, что Россия останется принципиально на своей позиции, ищет некий повод для того, чтобы несколько поднять тональность в обсуждении ряда вопросов", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!