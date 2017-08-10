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Мнение: Турция ищет повод "поднять тональность" в обсуждении ряда тем с РФ

09:5510.08.2017
(обновлено: 10:12 10.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Архивное фотоМинистр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анкара пригрозила ответными мерами на запрет ввоза томатов в Россию. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Турция рассматривает эту тему в связке с другими, более серьезными вопросами.

Турецкие власти будут вынуждены разработать и принять ответные меры в случае, если Россия не откажется от торговых ограничений на поставки различных сельхозпродуктов, включая томаты, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Мы испытываем большое давление (со стороны экспортеров — ред.) из-за остающихся торговых ограничений по некоторым овощам, помимо томатов", — отметил турецкий министр.

Он подчеркнул, что Анкара больше не может игнорировать этот вопрос, поэтому Турция может принять ответные меры.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Зейбекчи также возложил особые надежды на переговоры с российской стороной, которые пройдут 17-19 августа в турецком Измире.

"По поводу томатов у нас нет ожиданий, об этом были заявления двух министерств. Однако мы не хотим запретов по поставкам томатов, других овощей, молока и мяса. По некоторым продуктам в определенные сезоны могут быть подняты таможенные пошлины, мы относимся к этому с пониманием, но надо найти решение", — добавил турецкий министр.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Турция проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.

Правительство Российской Федерации ввело ограничения на поставки из Турецкой Республики различных продуктов с первого января 2016 года.

Эти меры положительно повлияли на российский агропромышленный комплекс, и Россия полностью от них не откажется. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Санкций, по сути дела, уже нет, но некоторые ограничения остались по той причине, что Россией было вложено достаточно много средств в развитие собственного агропромышленного комплекса как раз после обострения отношений с Турцией. Конечно, протекционистские меры теперь имеют не политический, а сугубо экономический смысл. И никто от них отказываться не собирается, потому что в противном случае более низкие цены со стороны турецких производителей могут поставить под удар российских производителей", — сказал эксперт.

По его мнению, Анкара видит в этом вопросе не только экономический, но и политический смысл.

"Турция никогда не рассматривает вопрос ограничений в изоляции от других, гораздо более существенных вопросов. Приближается очередной раунд обсуждения темы "Турецкого потока", кроме того, есть целый ряд вопросов, касающихся Сирии. Я не исключаю, что Турция, хорошо зная, что Россия останется принципиально на своей позиции, ищет некий повод для того, чтобы несколько поднять тональность в обсуждении ряда вопросов", — отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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