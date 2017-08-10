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Политолог: полет самолета ВКС РФ над Белым домом в США превратят в "козырь"

09:0110.08.2017
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© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в ВашингтонеЗдание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Американские СМИ сообщают о полете самолета ВКС РФ над Вашингтоном; в Пентагоне объяснили, как Москва получила на это разрешение. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рутинное действие в США станет событием.

Представитель министерства обороны США объяснил, что наблюдатели в рамках Договора по открытому небу могут попросить права на полет в любом месте и почти всегда получают разрешение. Таким образом, иностранные военные наблюдатели могут летать "практически на всей территории", сказал он изданию Politico.

Телеканал CNN сообщил ранее, что российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу. В частности, самолету было предоставлено разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома. Собеседники CNN подтвердили, что маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.

"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — рассказал неназванный представитель военного ведомства США.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов выразил мнение, что даже в такой ситуации в США найдут, в чем обвинить Россию.

"В рамках Договора по открытому небу согласуется режим полетов, их время, и они регулярно совершаются. При всех конфликтных отношениях Украины с Россией, недавно полет над территорией России совершался с участием украинских наблюдателей. Американцы не раз летали над территорией России, мы совершаем такого рода полеты над территорией США. В какой-то мере это действительно стало рутинным процессом, о нем даже, вероятно, не всегда пишут СМИ. Но в нынешней ситуации, когда в США ставят каждое лыко в строку, видимо, и этот полет ВКС был расценен в таком ключе: мол, Россия получает какие-то преференции от нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которых не имеют американцы", — сказал Юрий Светов.

По его мнению, эту историю будут использовать против американского президента.

"Сейчас идут постоянные обвинения в том, что, мол, Дональд Трамп избран благодаря вмешательству российских хакеров, что действия, которые совершают Дональд Трамп – это попытка наладить отношения с Россией в ущерб интересам США. Эти темы будут нагнетаться одна за другой. Когда идут допросы ближайшего окружения президента в конгрессе, когда ФБР проводит обыск в доме человека, который одно время был руководителем избирательной кампании Дональда Трампа, такая рутинная история разыгрывается как очередная козырная карта", — отметил политолог.

 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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