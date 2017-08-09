Мнение: слова Саакашвили о захвате Россией Белоруссии – на грани фантастики

Михаил Саакашвили обвинил Россию в подготовке захвата Белоруссии во время учений "Запад-2017". Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили пытается любым способом привлечь к себе внимание.

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью литовским СМИ заявил, что Россия якобы может попытаться захватить Белоруссию во время совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября.

"Что мы видим в Белоруссии – я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать страну. Во время учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает", – сказал Саакашвили.

При этом, по его мнению, угроза для прибалтийских стран сейчас меньше, чем несколько лет назад, так как НАТО "более реально оценивает исходящую от Москвы опасность".

Белорусский экономист, политолог Дмитрий Болкунец в эфире радио Sputnik отметил, что слова Михаила Саакашвили сильно расходятся с реальностью.

"На мой взгляд, Михаил Саакашвили в очередной раз проявил свой неординарный ум и выдвинул очередную гипотезу, что Россия якобы проводит агрессивную политику и следующей "жертвой" будет Белоруссия. Это полная чушь. Перед учениями, которые будут в сентябре все больше слышны разговоры, особенно на Западе, о том, что Россия якобы планирует оккупировать Белоруссию. При этом я напомню, что эти учения проходят раз в два года, и никаких подобных планов у России нет. Но почему-то тот же Саакашвили не задается вопросом – почему, например, страны НАТО ввели войска на территорию Польши и стран Балтии. Это не вызывает ни у кого возмущения. Почему учения в рамках ОДКБ вызывает такое раздражение?", – сказал Дмитрий Болкунец.

Он не исключил, что бывший грузинский лидер просто хочет привлечь к себе внимание.

"Очевидно, что Саакашвили таким образом решил привлечь к себе внимание, сейчас очень много информационных поводов, в том числе по лишению его украинского гражданства. И вот он решил воспользоваться случаем и поведать миру об "угрозе", которая исходит от России. Но, конечно, все это на грани фантастики", – считает политолог.

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