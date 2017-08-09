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Эксперт: на готовность Чехии поставлять оружие Киеву влияют два фактора

17:2209.08.2017
(обновлено: 17:24 09.08.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovСолдат ВСУ возле села Крымское, Луганская областьСолдат ВСУ возле села Крымское, Луганская область
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Посол Чехии на Украине Радек Матула заявил о возможности поставок военной техники Киеву. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что ранее европейские страны ввели ограничения на поставку оружия Украине.

Посол Чехии в Украине Радек Матула заявил о переговорах чешских производителей военной продукции с украинскими партнерами. В интервью украинским СМИ посол отметил, что с 2014 года Прага запретила поставлять Украине военную технику и материалы, однако сейчас для Киева открылось "окно возможностей".

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
Эксперт: для США вопрос поставок Киеву летального оружия практически решен

"Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", –  сказал Матула.

Он выразил уверенность, что некоторые чешские производители военной продукции уже обсуждают эту ситуацию со своими украинскими партнерами. Матула также добавил, что в Чехии неплохо развита авиапромышленность, все, что связано с тяжелой техникой, а также стрелковым оружием.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik напомнил, что в феврале 2014 года страны ЕС ввели ограничение на поставку военной техники на Украину.

"Это были общие ограничения – вся Европа решила ввести эмбарго на поставки вооружения на Украину. Надо заметить, что тогда, в феврале (2014 года), президентом был Виктор Янукович, и эмбарго было введено фактически против него и для поддержки тех, кто был на Майдане. А потом была война, смерть людей, Европа в ужасе смотрела на то, что происходит на Донбассе. Нелегально оружие шло на Украину, но официально поставок летального оружия никто не осуществлял. Теперь Чехия первой решила ситуацию поменять – заявляют, что готовы поставлять туда любые виды военной продукции. Очевидно, что и летальные, поскольку господин посол заявляет о стрелковом оружии, о тяжелой технике", – сказал Иван Коновалов. 

По его мнению, это будет неоправданным решением чешской стороны.

"Огромных денег Чехия за это не выручит. Скорее всего, здесь два фактора играют роль. Первое: это дать возможность немного подняться своей собственной промышленности. И это, конечно, довольно цинично. А второй фактор политический – есть определенное давление со стороны Вашингтона", – отметил Иван Коновалов.

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