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Политолог: помимо угрозы импичмента у Трампа есть более серьезная проблема

16:0909.08.2017
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
К Рождеству решится, останется ли президент США Дональд Трамп на своем посту, пишет The Guardian. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противники Трампа, заявляя об импичменте, на самом деле готовят иной сценарий.

До Рождества американские консерваторы должны выбрать: хранить верность президенту Дональду Трампу или поставить на его место нынешнего вице-президента Майка Пенса. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Guardian. 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
И года не пройдет: Трампу готовят замену?

Как считает автор статьи, для смещения Трампа прилагаются огромные усилия и возможно, что в результате судебных разбирательств с участием "большого жюри" ему грозит либо отставка, либо импичмент.   

Кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что импичмент президенту США в течение этого года вряд ли грозит  – но у Трампа, считает он, есть более серьезная проблема.  

"Сама процедура импичмента, если говорить о ней, запускается  достаточно долго, и если кто-то хочет объявить импичмент господину Трампу до Рождества, то это ему не удастся осуществить просто технически. Проблема состоит в другом, и это более глубокая проблема. Дело в том, что Трамп совершает одну ошибку за другой и эти ошибки приводят к тому, что он становится крайне неэффективным президентом и регулярно демонстрирует свою слабость. Его нерешительные действия привели к тому, что даже те, кто его искренне уважал и голосовал за него, начинают относиться к нему как к слабому президенту", – полагает Сергей Судаков. 

По его словам, складывается впечатление, что противники Трампа, заявляя о возможности импичмента, на самом деле готовят иной сценарий. 

"Трампа не столько готовят к импичменту, сколько хотят сделать так, чтобы он добровольно ушел в отставку. То есть, они хотят раскрутить "сценарий (президента США в 1969-1974 годах Ричарда) Никсона"… И многие конгрессмены и сенаторы стали в открытую призывать: давайте, дескать, свергнем Трампа, нам будет гораздо проще договариваться с (Майком) Пенсом", – отметил Сергей Судаков. 

Он полагает, что нынешний президент США пока что проигрывает объявленные им же "войны" против истеблишмента и либеральных СМИ. 

"Трамп, уже будучи избранным, сказал, что он обязательно осушит "вашингтонское болото" и объявил войну истеблишменту. Но есть простое правило: либо ты бьешь, либо ты говоришь, что ударишь. За полгода мы не видели ни одного действия, которое он провел бы против истеблишмента. По большому счету, это получается политика слов, а не политика действий. Он также объявил войну ряду СМИ, но разве он довел эту войну до конца? Нет, он опять оставил все на полпути и опять гораздо больше создал для себя проблем, чем решил", – считает Сергей Судаков.

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