Олейник об обвинениях Киева в адрес РФ: как можно заслать "вора в законе"?

В Киеве заявили, что Россия якобы засылает на Украину "воров в законе" для дестабилизации криминогенной ситуации. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что киевским властям просто проще во всем видеть "руку Москвы".

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев утверждает, что Россия якобы засылает в страну "воров в законе" для дестабилизации криминогенной ситуации, сообщает пресс-служба украинского МВД.

В пример он привел задержание в киевском аэропорту "Борисполь" Резо Бухникашвили по прозвищу Пецо. По словам Князева, это "еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе", которым "дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве".

Глава Нацполиции добавил, что за последние семь месяцев из России на Украину якобы прибыли 29 "воров в законе".

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что так киевским властям проще объяснить свое бессилие перед ростом бандитизма и преступности в стране.

"Просто им нечем объяснить гражданам Украины рост преступности, бандитизма в стране, поэтому проще увидеть в этом "руку Москвы". Я долго работал в судебной системе и никак не могу понять, как можно заслать в какую-то страну "вора в законе". Они едут на Украину потому, что им там медом намазано: созданы все условия для воровства, для криминалитета — там нет верховенства права, там уничтожена милиция, уничтожен сыск. Криминалитет же чувствует, что некому работать против него, поэтому "воры в законе" на Украину и едут, и есть такой факт, что приезжают со всего мира. Они приезжают в страну, которая абсолютно потеряла возможность оказать им сопротивление. Почему они не едут в Белоруссию, например? Там правоохранительная система готова бороться, а украинская – наоборот: она создала все условия, чтобы эти "воры в законе" чувствовали себя на Украине как дома", – сказал Владимир Олейник.

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