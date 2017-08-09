Политолог: действия СБУ против "Страны.ua" похожи на политическую расправу

Редакция украинского интернет-издания "Страна.ua" сообщила об обысках в своем офисе и квартирах сотрудников. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что это не первый за последние дни случай силовых действий СБУ в отношении журналистов.

Национальный союз журналистов Украины считает избирательными действия украинских правоохранителей, которые проводят обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua" и квартирах его сотрудников, заявил глава союза Сергей Томиленко.

В среду редакция украинского интернет-издания "Страна.ua" заявила об обысках в своем офисе и квартирах сотрудников. Ранее украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) нашла на флешке, изъятой у главного редактора издания Игоря Гужвы, секретную информацию министерства обороны.

"Столь системное "внимание" правоохранителей к одному СМИ… свидетельствует об избирательном подходе власти… Сегодня продолжение демонстративных силовых действий по одному и тому же медиа с большой аудиторией", – написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Главреда "Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения денежного залога, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

Первого августа СБУ задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают, в частности, в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что действия СБУ по отношению к журналистам похожи на преследование по политическим мотивам.

"Обыски, проводимые СБУ в издании "Страна.ua", похожи на политическую расправу, такую же, какую устроили украинские силовики над местным журналистом Василием Муравицким. Евромайдан официально говорил о свободе, в том числе о свободе слова. Но на деле после государственного переворота на Украине в 2014 году давление на СМИ увеличилось, увеличилось число преследований журналистов по политическим мотивам", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, все журналисты на Украине, отклоняющиеся от официальной пропагандистской линии, находятся сегодня в "зоне риска".

"На сегодняшний момент все те журналисты, которые высказывают альтернативную официальной украинской пропаганде точку зрения, попадают под "пресс" СБУ, все они находятся в зоне риска. Их могут в любой момент обвинить в каком-то государственном преступлении – в сепаратизме, "сделке с Кремлем", работе на российские службы безопасности. Понятно, что эти обвинения ничем не будут подкреплены. Но украинская правоохранительная и судебная система на сегодняшний день в состоянии "уничтожить" любого инакомыслящего журналиста. А европейские и международные институции в основном молчат и четко не высказывают своего негодования по поводу политических расправ над украинскими журналистами", – отметил Иван Мезюхо.

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