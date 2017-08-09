Мнение: в кабмине Украины "раскопали", что еще можно "разорвать" с Россией

Украина разорвала соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это лишь констатация факта, что связей в сфере ВПК между двумя странами практически не существует.

Кабинет министров Украины принял постановление о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из прямой трансляции из зала заседаний украинского правительства на телеканале "112.Украина".

О принятии соответствующего решения в пакете с другими решениями правительства без обсуждения объявил премьер Украины Владимир Гройсман. "Решение принято", – сказал премьер.

Как указано на сайте МИД России, соглашение было подписано летом 2003 года, и вступило в силу летом 2004 года.

Подписав документ, Москва и Киев обязались консультировать друг друга на тему экспортных цен и тарифов на поставку военной продукции. Кроме того, по договору возможно привлечение специалистов двух стран к участию в выполнении внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны.

После вступления в силу соглашение действует пять лет, по окончании которых автоматически продлевается на годичные периоды, если за шесть месяцев до окончания очередного периода одна из сторон письменно не уведомит другую о намерении прекратить его действие.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от разрыва этого соглашения фактически ничего не меняется.

"Де-факто научно-техническое сотрудничество двух стран прекращено, поэтому разрыв этого соглашения – это всего лишь констатация факта. Я не думаю, что это на чем-то отразится. Единственное, на чем это может отразиться – это единичные производства Харькова и Запорожья, которые еще пытаются с помощью посредников сотрудничать с Россией в сфере ВПК. Но это скорее исключение, чем правило, поскольку им это запрещено на Украине. С моей точки зрения это громко звучит – разрыв соглашения, но де-факто оно давно не действует. Поэтому ни о каких потерях говорить не стоит – кооперационные связи уже разорваны, а это самое главное. Почему до этого договора дело дошло именно сейчас? Мне кажется, что это связано с тем, что в кабмине раскопали: есть, оказывается, и такой документ, давайте его разорвем. Это, скорее, информационный шум на общем фоне разрыва отношений между Украиной и Россией", – сказал Семен Уралов.

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