Эксперт об атаке на военных под Парижем: террористам нужны знаковые события

Французские власти назвали наезд машины на военных под Парижем спланированной атакой. Ветеран группы "Альфа" Андрей Попов не исключил, что атака была организована террористической организацией "Исламское государство"*.

Наезд автомобиля на группу военнослужащих под Парижем был спланированным, считает мэр города Леваллуа-Перре, в котором произошел инцидент, Патрик Балкани.

"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных… Я считаю, что событие можно назвать спланированным актом", — сказал Балкани в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что активный розыск автомобиля марки BMW продолжается.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду на то, что нападавшего в ближайшее время поймают. "Моя поддержка шести военным #Sentinelle, раненным в #LevalloisPerret. Надеюсь всем сердцем, что нападавший вскоре будет арестован", – написала она в Twitter.

Утром в среду автомобиль наехал на группу военнослужащих, выходивших из казармы. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik не исключил, что атака на французских военных была организована террористической организацией "Исламское государство"*.

"Террористам ИГИЛ* нужны какие-то знаковые события, преступления, теракты, с помощью которых они должны заявить всему миру, им нужно постоянно напоминать о себе и отрабатывать деньги. Надо не забывать, что терроризм – это инструмент больших сил, которые наводят свои порядки. Терроризм – это определенный бизнес для главарей ИГИЛ*. Если посмотреть статистику, то если раньше террористы использовали захват заложников, взрывы, то сейчас происходят теракты, при которых преступники используют, по сути, разрешенные вещи, предметы – в данном случае автомобили, которые никак не указывают на то, что человек, им владеющий, замыслил какие-то противозаконные действия", – сказал Андрей Попов.

Атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ*. В последние месяцы в европейских странах совершено несколько таких нападений.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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