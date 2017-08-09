Эксперт: массовый отказ от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки – слухи

Туроператоры призвали не паниковать из-за вируса Коксаки в Турции. Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik отметил, что сейчас случаи отказов от туров составляют менее половины процента.

Туроператоры не видят причин для паники из-за вируса Коксаки в Турции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Мы совсем не видим причин для паники. К нам жалоб от туристов не поступало, как и не было случаев аннуляций туров в связи с информацией в СМИ о вспышке Коксаки", – сообщили ассоциации в пресс-службе "НТК Интурист".

По данным туроператоров, случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями, характерными для летнего периода, действительно фиксировались, однако массовый характер они не носят.

В страховой компании "Ингосстрах" АТОРу сообщили, что за июнь и июль в Турции у туристов, застрахованных в компании, было зафиксировано 10 случаев заболевания вирусом Коксаки. В страховой компании ERV пояснили, что как таковой нет ни эпидемии, ни тенденции к росту числа заболевших, компания фиксирует случаи заражения, но они типичны для этого времени года. В "Либерти Страхование" на сегодняшний день нет зарегистрированных обращений с официально установленным диагнозом вирус Коксаки. Не видит эпидемии Коксаки в Турции и страховая компания "Согласие". В "Тинькофф Страхование" обращений с диагнозом "Вирус Коксаки" также не было.

Член президиума Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что влияние и последствия данного вируса сильно преувеличены.

"Массовый отказ туристов от Турции – это слухи. Судите сами: на сегодняшний день из России на турецкие курорты улетают более 150 самолетов в неделю – это Даламан, Бодрум и Анталия. Случаи отказов от туров составляет менее половины процента. Турция на сегодняшний день – одно из самых конкурентных направлений для отдыха россиян. Мы ожидаем, что четыре миллиона россиян посетят в этом году Турцию. Возможно, поэтому появились слухи. Вирус действительно есть, но его влияние и последствия сильно преувеличены. Я не сомневаюсь, что очаг инфекции будет локализован", – сказал Алексан Мкртчян.

По его мнению, нет оснований для запрета въезда в Турцию ради безопасности здоровья туристов, как и нет оснований закрывать отели.

"Для этого должны быть массовые случаи заболевания – например, 200-300 пострадавших. Но когда речь идет о двух-трех десятках случаев, то никто запрещать не будет. Ключевое здесь – это количество заболевших туристов. Как говорится, шила в мешке не утаишь – если речь будет идти о сотнях пострадавших. В Турции более пяти тысяч отелей. Нельзя все закрыть, если пострадали в двух-трех отелях. Никто на массовое закрытие отелей не пойдет, просто потому, что это нелогично не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения здравого смысла", – сказал Алексан Мкртчян.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.

Роспотребнадзор открыл "горячую линию", чтобы получить наиболее достоверную информацию от самих отдыхающих. Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой "Турция".

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