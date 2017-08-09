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Ученый-геофизик о землетрясении в Китае: новых толчков не будет

10:1109.08.2017
(обновлено: 10:25 09.08.2017)
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© AFP 2017 / STRПожарные готовятся отправиться в уезд Вэньсянь после землетрясения, сосредоточенного в соседней провинции Сычуань. 8 августа 2017Пожарные готовятся отправиться в уезд Вэньсянь после землетрясения, сосредоточенного в соседней провинции Сычуань. 8 августа 2017
© AFP 2017 / STR
При землетрясении в Китае, по последним данным, погибли 13 человек, список жертв растет, сообщают власти. Как рассказал в эфире радио Sputnik ученый-геофизик Виктор Боков, сейчас специалисты следят за ситуацией в соседних регионах.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло накануне в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. 

По последним данным, погибли 13 человек. Государственный комитет КНР по минимизации последствий стихийных бедствий сообщил, что число погибших может вырасти до ста.

В числе 175 пострадавших в результате землетрясения есть гражданин Франции и гражданка Канады, сообщает агентство Синьхуа.

Последствия землетрясения на острове Кос, Греция. 21 июля 2017
© AP Photo / Michael Probst
Сейсмолог: предсказывать землетрясение за несколько часов – мечта ученых

Отмечается, что 18-летний гражданин Франции получил травмы обеих ног, гражданка Канады – травму головы. Иностранные туристы во время землетрясения находились в районе национального парка Цзючжайгоу, который является популярным туристическим местом.

Оба иностранца были доставлены в местную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Информации о том, сколько еще иностранных граждан могли находиться в районе бедствия, пока нет.

Посольство России ранее проинформировало, что данных о пострадавших россиянах не поступало.

По словам геофизика, руководителя лаборатории прогнозов и землетрясений Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Виктора Бокова, землетрясение было спрогнозировано российскими учеными.

"Это землетрясение мы предсказали за двое суток, было видно, что это произойдет. Теперь наблюдаем за соседними странами, чтобы предупредить. Отслеживаем там атмосферные условия. Думаю, больше не будет сильных толчков, потому что те условия, которые инициируют землетрясение, уже закончились. И в ближайших регионах это маловероятно", – сказал Виктор Боков в эфире радио Sputnik.

По его словам, провинция Сычуань, где произошло землетрясение, это довольно популярное место среди иностранцев, но и в сейсмическом плане этот регион достаточно активный.

"Это больше туристический район, там очень красивые пейзажи. Но данный регион достаточно активен в сейсмическом плане, и такие землетрясения происходят там достаточно часто – раз в несколько лет. Нынешнее землетрясение было поверхностным – на глубине 10 километров, по данным Европейского сейсмологического центра, а по данным Китайского центра, – на глубине 8 километров", – отметил Виктор Боков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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