Крымский депутат: Киев создает искусственные барьеры на границе с РФ

В Крыму ответили на призывы Киева к украинцам не ездить в Россию. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что киевские власти намеренно усложняют жизнь своим гражданам.

Зампред Госсовета Крыма Ремзи Ильясов прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который призывал не ездить в Россию.

"Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать. Задача украинской стороны, если они любят своих граждан, — организовать нормальный таможенный проход. Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится", — передает RT слова Ильясова.

Ранее Омелян заявил, что украинцы должны отказаться от поездок в Россию, так как Украина выбрала европейский путь развития. Министр также обвинил российских пенсионеров в том, что Киев потерял контроль над полуостровом.

Он также отметил, что Киев нагнетает страх среди украинцев.

В эфире радио Sputnik Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара выразил мнение, что киевские власти намеренно усложняют жизнь своим гражданам.

"Мы уже неоднократно слышали заявления Украины о том, что рано или поздно они закроют границу с РФ, и доступ для пересечения ее украинскими гражданами будет невозможен. И в целом Украина какие-то действия предпринимала. Были большие сложности на границе с Крымом для украинских граждан, и в этот летний период они особенно чувствуются. Украина создает искусственные барьеры, и люди проводят в очередях огромное количество часов. Зная об этих трудностях, многие вынужденно отказываются от поездок в РФ. Что касается возможности нормального таможенного прохода, то, на мой взгляд, об этом речь может идти только тогда, когда режим, действующий в Киеве, будет сменен. А до тех пор люди, которые управляют украинским государством, будут создавать трудности для собственных граждан", — сказал Владислав Ганжара.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.



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