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Мнение: власть на Украине живет по принципу "нацарював сто рублів та втік"

17:5208.08.2017
(обновлено: 17:57 08.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкТрелевочник на заготовке древесиныТрелевочник на заготовке древесины
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Нелегальная вырубка леса на Украине достигла критического уровня, пишут местные СМИ. Политический обозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему мораторий на экспорт леса-кругляка на Украине не соблюдается.

Украина за короткий промежуток времени скатилась с первого на последнее место в Европе по количеству лесонасаждений, пишет украинское издание "7 дней".

Нелегальная вырубка леса на территории страны достигла критического уровня: по некоторым оценкам, уничтожено более 30% леса, отмечает издание. И это при том, что для многих украинцев в условиях невиданной безработицы лес остается естественным кормильцем. Люди там собирают грибы и ягоды, чтобы затем продать их на рынке – это единственный способ прокормить свою семью в условиях экономического кризиса, охватившего страну. 

Вид на Запорожье, Украина, архивное фото
© Fotolia / Marina
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Вырубки лесов, считает украинское издание, стали настолько масштабными, что наносят колоссальный ущерб окружающей среде. Сосны и ели – самый дорогой материал – просто "скашивают" гектарами и украинские Карпаты местами уже похожи на пустыню.

Политический обозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главной причиной бесконтрольной вырубки лесов является то, что на Украине правят "временщики", которые не строят планов на долгую перспективу.   

"На полноценное восстановление леса нужно как минимум 30 лет, поэтому, если вырубать все бесконтрольно, не остается временного люфта, чтобы вырастал новый лес. А, кроме того, в этом нет заинтересованности, потому что украинская власть живет по принципу "после нас хоть потоп". Или есть такой украинский принцип "нацарював сто рублів та втік", то есть, ""нацаревал" 100 рублей и убежал". Вот, собственно говоря, власть временщиков и приводит к тому, что происходит сейчас", – сказал Владимир Скачко. 

По его мнению, действующий на Украине мораторий на экспорт леса-кругляка крайне неэффективен из-за высокого уровня коррупции.  

"Мораторий – это для народа, чтобы демонстрировать хорошую мину при  плохой игре. А объемы реального вывоза леса свидетельствуют об уровне бесконтрольности власти и одновременно – об уровне ее коррумпированности и о внутривластном консенсусе, когда одни воруют и переправляют контрабандой в Европу, другие на этозакрывают глаза и при посредничестве третьих делят этот куш. А он получается, надо полагать, неплохой, судя по объемам вывозимого леса", – отметил Владимир Скачко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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