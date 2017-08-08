Военный эксперт: Норвегия активно наращивает натовские "латы"

Милитаризация Скандинавии вызывает тревогу, пишут СМИ. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что Норвегия, в частности, превращается в "задний двор" НАТО на северном направлении, и это не может не беспокоить.

Милитаризация Скандинавии вызывает тревогу, пишет норвежское издание Steigan blogger. Из региона мира она может превратиться в военный плацдарм, считает автор статьи.

Так, например, на крупнейшей в Норвегии авиабазе в Эрланде будут размещаться 56 самолетов F-35 американского производства, которые могут быть использованы для рейдов с ядерным оружием на борту над российской территорией. Также власти Норвегии объявили, что продлят пребывание в стране американских морских пехотинцев еще на год, что идет вразрез с традиционной норвежской политикой, запрещающей размещение в стране иностранных военных баз в мирное время. Норвегия будет принимать участие в натовской системе баллистической противоракетной обороны, используя свой радар Globus II/III на острове Вардэйя недалеко от российской границы, указывается в статье.

"Норвежская военная политика в сочетании с санкциями по отношению к России едва ли будет воспринята русскими как приглашение к улучшению отношений между соседями", – пишет автор. Многие опасаются, что мы движемся к новой холодной войне, а другие напоминают, что курс на конфронтацию с Россией может привести не только к холодной войне, но и к военному конфликту, отмечается в статье.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что военные планы Норвегии не могут не вызывать беспокойства.

"Конечно, это не может не вызывать беспокойства у России, потому что Норвегия – фактически наш сосед. Норвегия в последние годы существенно наращивает натовские "латы": там – и американская группировка, и морпехи, и радиолокационная станция стоит фактически на виду у российской военно-морской базы, там же располагаются и другие военные объекты НАТО. О Норвегии сегодня можно говорить как о некоем "заднем дворе" НАТО на северном направлении. Норвегию стоит рассматривать как страну, которая закрепляет глобальные планы НАТО нарастить северный фланг. Из "миролюбивой соседки" Норвегия фактически превращается в "медведя с американскими клыками". И это, конечно, дружелюбия со стороны России не вызывает, хотя не вызывает и паники – только заставляет вносить коррективы в планы боевого применения войск", – сказал Виктор Баранец.

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