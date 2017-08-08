Политолог: Саакашвили в Вильнюсе пытается создать шум вокруг своей персоны

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины принял участие в митинге у посольства РФ в Вильнюс. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили преследует вполне определенную цель.

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, приехал в Вильнюс, где принял участие в митинге у российского посольства, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг-протест против независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии организовал член партии "Союз Отечества" – христианские демократы Литвы Мантас Адоменас. Помимо Саакашвили, в участие в нем приняли бывший председатель Верховного совета республики Витаутас Ландсбергис и несколько членов литовского парламента.

Ранее европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагал рассмотреть возможность предоставления Саакашвили гражданства Литвы.

На вопрос журналистов о возможности получения литовского паспорта Саакашвили ответил, что он стремится вернуть свое украинское гражданство.

"Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", – сказал он, добавив, что не претендует на литовское гражданство.

По словам Саакашвили, сейчас он может путешествовать, так как у него есть украинский паспорт. После короткого посещения Вильнюса он собирается покинуть Литву, но куда направится, не уточнил.

Ранее украинская погранслужба заявляла, что, если Саакашвили попытается пересечь границу Украины, у него отберут паспорт и не пустят в страну.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что Михаил Саакашвили пытается найти способ отомстить Петру Порошенко, лишившему его украинского гражданства.

"Украинские политики, даже те, которые симпатизируют Саакашвили, говорят о том, что своими действиями он сейчас готов навредить и Украине, пытаясь отомстить Порошенко за лишение его (Саакашвили) гражданства. В целом у него большие амбиции. Но все будет зависеть от результата президентских и парламентских выборов в 2019 году. А пока Саакашвили будет создавать шум вокруг своей персоны, привлекая к себе внимание, подчеркивая, что он был незаслуженно лишен гражданства, и рассчитывать на сохранение внимания украинской аудитории. Ну и на внимание Запада, который будет оказывать давление на Порошенко. У Саакашвили достаточно богатые связи в США", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Саакашвили просто использует российское посольство в Литве для привлечения внимания к себе.

"Я думаю, что он будет объезжать сейчас страны, которые ближе всего к украинской границе, привлекая внимание к своей персоне и создавая постоянные медиаповоды и всевозможные скандалы, подчеркивая, что Порошенко совершил несправедливость по отношению к нему. И Россия тут как страна, которую украинские политики и их сторонники считают "врагом", естественно, выбрана в качестве такой мишени. Понятно, что он будет ходить около и российских посольств, и украинских посольств… Ему важен сам факт внимания к себе", – считает политолог.

Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот предоставил о себе неверную информацию при его получении. Грузинского паспорта бывший президент лишился еще в 2015 году. На родине, где Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам, ему грозит до 11 лет тюрьмы.

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