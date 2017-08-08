Политолог о призыве украинского министра не ездить в РФ: "это не его дело"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что гражданам его страны "нечего ездить в Россию". Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал призыв украинского министра, по меньшей мере, "странным".

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс.

"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – сказал министр в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

В июле украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, эти меры коснутся в первую очередь россиян.

Кроме того, фракция "Народного фронта" призвала депутатов Верховной рады рассмотреть законопроект о визовом режиме с Россией. Украинский парламент может обсудить этот вопрос уже осенью.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал призыв украинского министра, по меньшей мере, "странным".

"Странный призыв – "не ездить". Это, в общем-то, не его (министра Владимира Омеляна) дело – куда ездить гражданам Украины: куда они хотят, туда они и должны ездить. Все-таки это не феодальная вотчина президента или главы правительства, это, как они считают, демократическое государство, и его граждане сами могут решить, куда им ездить. А цифры говорят о том, что примерно два с половиной миллиона украинских граждан работают на территории России. И в последние годы, невзирая на все сложности, которые создает украинское руководство в отношениях между двумя странами, эти граждане перечисляют порядка миллиарда долларов своим родственникам на Украине. А это и для государства – немалая помощь. По традиции граждане Украины также продолжают ездить в Крым, несмотря на все трудности и те очереди, которые "сочиняются" искусственно (украинской стороной) на границе. Так что печально, что украинские министры делают подобные заявления. Если такие призывы будут реализованы, то это в очередной раз нанесет ущерб самому украинскому государству и создаст проблемы для простых граждан", – полагает Александр Дудчак.

По его словам, в данном случае суть вопроса – не в позиции конкретного министра, а в позиции всего нынешнего руководства Украины.

"Как говорится, как мухомор ни вари, все равно он останется поганкой. Что бы они ни сочиняли, они все равно остаются командой, наносящей колоссальный вред Украине. И речь не только о позиции конкретного министра, речь и о практически всех министрах, и о президенте. Все они, если называть вещи своими именами, более трех лет уничтожают украинское государство и некогда промышленно развитую страну", – считает Александр Дудчак.

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