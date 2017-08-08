Востоковед: в ответе КНДР на новые санкции СБ ООН есть "нюансы перевода"

КНДР пригрозила "беспощадным ответом" на новые санкции Совбеза ООН. Как отметил в эфире радио Sputnik востоковед Александр Воронцов, нынешняя реакция Пхеньяна на санкции ничем не отличается от предыдущих подобных ситуаций.

КНДР пообещала перейти к "физическим действиям" в связи с принятием резолюции СБ ООН, которая вводит новые санкции против этой страны, говорится в заявлении Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Сама резолюция СБ ООН в заявлении Пхеньяна названа "гангстерским действием, которое стремится нарушить суверенитет и права на существование и на развитие КНДР".

"Они должны отдавать себе отчет, что КНДР беспощадно предпримет стратегические шаги, включая физические действия, мобилизуя всю национальную мощь", – отмечается в заявлении.

Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал за расширение санкций против Северной Кореи.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит на треть сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов.

Решение предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запретят вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле дважды испытала баллистические ракеты "Хвасон-14".

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире радио Sputnik отметил, что нынешняя реакция Пхеньяна на санкции ничем не отличается от предыдущих ситуаций.

"КНДР, начиная с 2006 года, когда было произведено первое испытание, на все резолюции отвечала примерно также: мол, резолюция несправедлива, это демонстрация вопиющих "двойных стандартов" – все, кто ее принимал, сами проводят ядерные и ракетные испытания, а нам запрещают; несправедливые резолюции мы выполнять не будем. Вот это их линия. Интонации, выражения могут меняться, но суть именно такая. А под физическими мерами, скорее всего, имелись в виду практические меры. Это просто нюансы перевода", – сказал Александр Воронцов.

По его словам, в США забывают, что необходимо в комплексе воспринимать те требования, которые накладывает резолюция.

"Ведь требования адресованы не только Северной Корее, но и всем подписантам этой резолюции. Там подчеркивается, что это санкции не ради санкций, а ради возобновления переговоров – к этому будут прилагаться усилия. Но пока санкции накладываются, а переговорный процесс не запускается. Почему? Да потому, что США и их союзники под различными предлогами от серьезных переговоров уклоняются, то есть нарушают резолюцию. И это тоже надо учитывать", – отметил Александр Воронцов.

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