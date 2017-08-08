Аналитик о наступлении на ВСУ: "Правый сектор"* чувствует себя обиженным

В ДНР заявили о начале наступления бойцов "Правого сектора"* на ВСУ на юге Донбасса. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в вооруженных силах и добровольческих батальонах на Украине "сильно падает мораль".

Командование самопровозглашенной ДНР заявило о перемещении колонны бойцов подразделения украинских националистов из "Правого сектора"* в направлении юга Донбасса, украинские силовики на мариупольском направлении приведены в боевую готовность.

"Около 19 часов (7 августа) в районе Марьинки (город под контролем Киева – ред.) отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска (под контролем Киева – ред.) колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора"*. Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", – сказал представитель оперативного командования журналистам.

По его словам, бойцы "Правого сектора"* движутся на юг Донбасса, чтобы "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов" при обстреле позиций националистов из РСЗО "Град" в воскресенье днем.

"В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО"", – добавили в командовании.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что в ВСУ и добровольческих батальонах в последнее время сильно упал моральный дух – люди не понимают, зачем им воевать. А это, в частности, приводит к конфликтам внутри вооруженных сил.

""Правый сектор"* почувствовал себя обиженным. Недавний обстрел ВСУ подается "Правым сектором"* как желание унизить или уничтожить его по каким-то причинам. Это не выльется в серьезные столкновения внутри самих украинских вооруженных сил. Но, тем не менее, то, что происходит, говорит о том, что в ВСУ и добровольческих батальонах сильно падает мораль – после трех лет АТО они не понимают, что они здесь делают. Ведь изначально они шли освобождать Донбасс от пророссийских сил, как они считали, а в итоге оказывается, что эти силы – это подавляющее большинство. Люди просто не понимают, с кем воевать, и зачем все это нужно. Понятно, что в таких условиях начинается либо алкоголизация, либо мародерство, либо выяснение отношений между собой, в том числе между "Правым сектором"* и обычными ВСУ", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Таким образом, по его мнению, речь в данном случае идет о внутренних "разборках" между ВСУ и "Правым сектором".

"Надо понимать, что "Правый сектор"* сегодня уже далеко не такой большой, страшный и героический, как его рисовали во времена Майдана и в первый год АТО. Но у самого "Правого сектора"* отношение к себе как некоей элитарной части, которую ВСУ пытаются каким-то образом обидеть. Так что все это связано не с обострениями на линиях фронта, а с обострением между ВСУ и "Правым сектором"*", – считает аналитик.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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