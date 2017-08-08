Эксперт об ответе на претензии к Scooter: в ФРГ поставили Киев на место

Немецкий телеканал RTL ответил послу Украины на претензии к группе Scooter. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев получил лаконичный, но исчерпывающий ответ.

Немецкий телеканал RTL ответил на требования украинского посла в ФРГ исключить солиста Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" после выступления группы в Крыму.

"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров", – говорится в заявлении RTL.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выступил с призывом вывести Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу "Германия ищет суперзвезду", поскольку, по его словам, солист "злостно нарушает законы другого государства".

Еще в июне Киев пригрозил Scooter последствиями в случае приезда в Крым. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предупредил, что музыкантам по украинским законам грозит запрет на въезд на территорию страны на трехлетний срок, а также от одного до восьми лет лишения свободы.

Несмотря на угрозы украинских властей, музыканты Scooter не отказались от своих планов и 4 августа выступили в Балаклаве на фестивале ZBFest. Сам Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты".

После выступления в Балаклаве участники Scooter попали в базу украинского сайта "Миротворец", скандально известного публикациями с конфиденциальными данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также российских и украинских деятелей культуры и искусства.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что немецкий телеканал RTL дал Украине лаконичный, но исчерпывающий ответ.

"В Германии отмахнулись от назойливой Украины. Потому что конфликт вокруг Крыма воспринимается в Европе как вынужденный и уже изрядно надоевший – это все-таки проблема взаимоотношений двух стран. А Украина своей назойливой, агрессивной политикой (раньше они трогали только Россию, а теперь начали призывать кары небесные и на европейцев) лишь добивается обратного эффекта. Немцы ответили очень лаконично, но буквально одним словом поставили Киев на место", – сказал Эдуард Попов.

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