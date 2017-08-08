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Мнение: для The Guardian встреча с Ярошенко – как поход по "минному полю"

11:3208.08.2017
(обновлено: 11:34 08.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАкция в защиту Константина ЯрошенкоАкция в защиту Константина Ярошенко
© РИА Новости / Александр Вильф
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Журналисты The Guardian отказались посетить российского летчика Константина Ярошенко в тюрьме США, пишут СМИ. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это происходит из-за опасений конфликта с американской стороной.

Журналисты британской газеты The Guardian отказались приехать к российскому летчику Константину Ярошенко в американскую тюрьму и выслушать его историю, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу британского издания.

Ранее "Известия" написали, что Ярошенко, находящийся тюрьме "Форт Дикс", предложил корреспондентам The Guardian посетить место его заключения для полноценного журналистского расследования. Поводом для этого стала публикация британской газеты в марте 2015 года, автор которой Юджит Бхаттачарджи рассказывал, как американским агентам под прикрытием в Либерии якобы удалось раскрыть крупную сеть наркоторговцев. Повествование строилось главным образом вокруг Константина Ярошенко, однако его история была дана в пересказе, а не от первого лица, как в случае с другими фигурантами статьи. Ярошенко и его семья предложили британским журналистам, которые по какой-то причине не связались ни с обвиняемым, ни с его адвокатами, лично пообщаться с заключенным и узнать его историю из первых уст.

Российский летчик Константин Ярошенко
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Мнение: происходящее с Ярошенко – вопиющая несправедливость

"На вопрос "Известий", как британские коллеги собираются отвечать на письмо Константина Ярошенко и какие шаги намерены предпринять, в пресс-службе The Guardian дали понять, что не видят необходимости ехать к летчику в американскую тюрьму или обращаться за комментариями к кому-либо из его родственников или адвокатов. В издании пояснили, что довольны репортажем двухлетней давности и не собираются описывать эту ситуацию "с позиции господина Ярошенко", говорится в статье "Известий".

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло выразил мнение, что в The Guardian не хотят разбираться в ситуации из-за опасений конфликта с американской стороной.

"The Guardian – газета с сильным "левым" уклоном, она известна тем, что публикует разного рода разоблачительные скандальные репортажи. Но здесь они, видимо, боятся нарваться на что-то такое, что основательно может испортить владельцам The Guardian отношения с Соединенными Штатами. Думаю, что здесь как раз такой конфликт интересов. Для журналистов The Guardian брать интервью у Константина Ярошенко – это все равно, что ходить по минному полю: какая-нибудь фраза может не понравиться Соединенным Штатам, и американцы могут наложить персональные санкции на владельцев издания, прижать их с помощью связей, которые у Вашингтона есть в Лондоне. И будут большие проблемы, в первую очередь, для бизнеса. Поэтому, думаю, владельцы осторожничают", – сказал Андрей Манойло.

Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянина привезли из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть приговор Ярошенко. От апелляции в Верховный суд США россиянин отказался. Защита многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение состояния осужденного.

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