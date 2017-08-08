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Экономист: закон о санкциях США превращается в "русскую рулетку"

10:5708.08.2017
(обновлено: 10:58 08.08.2017)
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© AP Photo / Henny Ray AbramsЗдание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, СШАЗдание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Henny Ray Abrams
Санкции США в отношении России могут усложнить ситуацию на газовом рынке Европы, считают в агентстве S&P. США решают свои экономические проблемы политическим путем. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил экономист Юрий Юденков.

Международное рейтинговое и исследовательское агентство Standard & Poors (S&P Global Ratings) обнародовало аналитическую заметку, в которой отражается мнение, что новые антироссийские санкции со стороны США усиливают неопределенность на европейских газовых рынках.

"Последний закон США, усиливающий новые санкции против России, значительно увеличивает неопределенность на европейских газовых рынках. S&P в настоящее время считает, что, если в результате новых санкций "Газпрому" придется самостоятельно финансировать строительство новых трубопроводов, компания сможет нейтрализовать финансовые последствия, не навредив своей кредитоспособности", – пишет агентство.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's
© Fotobank.ru/Getty Images
Эксперт: S&P не стало осторожничать в отношении России из-за санкций

Однако, как предупреждает S&P, если ограничения спровоцируют значительные задержки или вызовут отмену новых трубопроводных проектов, это может привести к повышению стоимости газа, а также существенно повысит риск срыва поставок из России.

Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Юденков в эфире радио Sputnik усомнился в возможности такого развития событий.

"Это ужастик какой-то. Речь идет не о перекрытии газа, а о том, что закон, который принят в США, предусматривает ограничение поставок "Газпрома" в Европу. Это якобы послужит более устойчивой работе экономики Европейского союза. Все с ног на голову: на сегодняшний день у "Газпрома" есть несколько проектов с европейскими компаниями. Все, кто участвует в этих проектах, попадают под удар. Европейские компании задумываются. Высока вероятность, что если санкции будут реализованы, европейские компании могут попасть под эти же санкции, тогда зависает строительство "Северного потока-2", и Россия, может быть, вернется к поставкам через Украину. Но ни о каких перебоях речь не идет", – сказал Юрий Юденков. 

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания не исключает возможности закупить газ у России в критической ситуации во время отопительного сезона.

Делать прогнозы с учетом нового закона США о санкциях сложно, полагает Юрий Юденков.

"Американцы продавливают свой проект. Это даже не торговая война, это перекрывает все способы ведения конкурентной борьбы. Они решают свои торговые проблемы политическим путем. Будут давить нашу экономику по всем фронтам. Вторая часть закона (о санкциях США – ред.) настолько универсальна, что получается "русская рулетка" – в этом случае мы применим закон, а в этом случае закроем глаза", – сказал Юрий Юденков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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