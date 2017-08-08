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Эксперт о требованиях к "Газпрому": Киев – как "хулиган из подворотни"

10:4408.08.2017
(обновлено: 10:46 08.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в КиевеВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Нафтогаз" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому" на сумму более $5 млрд, заявляют в Киеве. Эксперт Михаил Беляев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что требования украинской стороны безосновательны.

"Нафтогаз" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском суде по иску о транзите более чем на 5 млрд долларов, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"По транзитному контракту мы ждем решение по нашим искам. <…> Наши исковые требования – более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем на пять миллиардов долларов", – сказал Витренко в интервью украинскому "Пятому каналу".

В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Юрист: планы Киева по аресту зарубежных активов "Газпрома" бесперспективны

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предмет исков – контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" приходится на штрафы за недобор топлива по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Украинская компания требует изменить цену на газ, возместить переплаты за непересмотренные цены и транзитные ставки, а также отменить запрет на перепродажу топлива.

Стокгольмский арбитраж пока вынес промежуточное решение в споре.

В эфире радио Sputnik главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев выразил мнение, что требования Украины безосновательны. 

"Контракты между "Нафтогазом" и "Газпромом" были заключены на условиях "бери или плати": оговаривается определенный объем поставок сырья, которые вторая сторона должна выбрать: не зависимо от того, выбрала она эти объемы или нет, она должна заплатить оговоренную сумму. Все разговоры Украины о том, что она что-то недобрала, недополучила, разбиваются о базовые условия контракта. С этой точки зрения претензии Украины совершенно безосновательны", – сказал Михаил Беляев.

По мнению эксперта, цель Киева в этой ситуации – получить от России деньги, а от Запада преференции.

"У них есть тайное желание получить хоть какие-то деньги. Понятно, что и аппетиты растут: денег у Украины нет, а хочется. Поэтому действуют как хулиганы из подворотни: хотят получить денег с интеллигента, который появился на темной улице. Украинская сторона пытается достать политическую карту не самого высокого достоинства, чтобы показать: мол, они бедствуют, а Россия их ущемляет и дискриминирует, то есть встают на позиции обиженной и ущербной стороны, чтобы получить преференции со стороны Запада. Но это их очень узкое и примитивное видение ситуации", – отметил Михаил Беляев.

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