Политолог: дизайн польских паспортов – часть "ресурса" для давления на Киев

Проект нового польского паспорта возмутил Украину, послу Польши вручена нота протеста. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш выразил мнение, что Варшава подает Киеву вполне определенный сигнал.

Министерство иностранных дел Украины вручило польскому послу ноту протеста из-за планов официальной Варшавы разместить на страницах нового национального паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в украинском городе Львове. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, официальный Киев рассматривает такие планы польских властей как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие двустороннего партнерства между двумя государствами.

"Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, которые вредили бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

На Лычаковском кладбище во Львове нашли последнее пристанище поляки, принимавшие участие в боевых действиях против Западно-Украинской народной республики в 1918 — 1920 годах. Часовня, ставшая камнем преткновения между Киевом и Варшавой, является частью "Мемориала орлят". "Орлятами" назывались члены польских скаутских организаций, принимавших активное участие в боевых действиях против украинцев во время "битвы за Львов" в 1918 году.

В Польше в 2018 году к столетию независимости будет выпущен паспорт нового дизайна. На его страницах среди других изображений, как ожидается, будет "Мемориал орлят" во Львове, а также Святые ворота в Вильнюсе, известные как Ворота Зари (Остра Брама).

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что Варшава подает Киеву вполне определенный сигнал.

"Польское правительство вполне понятным образом реализует твердый польский национализм — увековечивает исторические реликвии. Но это не просто намек на Волынскую резню, но еще и очень понятный сигнал: Польша готовится принимать украинских беженцев. По польским подсчетам, их рынок труда сможет поглотить миллион-полтора украинцев – это достаточно ощутимо. Мигрантам, которые уже прибывают на территорию Польши, сразу нужно показать, кто здесь хозяин, и где их место. Понятно, что сегодняшнюю бандеровскую украинскую идентичность Польша будет демонстративно выжигать каленым железом", — сказал Кирилл Коктыш.

По его мнению, реакция Киева Польшу не интересует.

"Киев не забывает, что Польша – это главный лоббист украинских интересов в Европе, и сбрасывать со счетов его невозможно. Не думаю, что у Киева есть ресурс надавить на Варшаву. Наоборот, у Варшавы есть ресурс надавить на Киев. Таким образом, (президент Польши) Анджей Дуда убивает двух зайцев: во-первых, успокаивает поляков тем, что не забыта Волынская резня, во-вторых, выстраивает отношения с Украиной, показывая, на каких условиях эти отношения должны строиться. Польша будет настаивать на том, что, мол, в регионе есть одна великая страна с историей, – это Польша, а все остальное вокруг было пространством для развития этой великой страны. Польша, пользуясь своим весом, будет демонстративно это капитализировать", — считает Кирилл Коктыш.



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