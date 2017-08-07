Мнение: Дель Понте поняла, что "югославского сценария" в Сирии не будет

Член комиссии ООН по нарушениям прав человека в Сирии Карла дель Понте заявила о своем уходе из комиссии. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что Запад не смог переложить на Дамаск вину за преступления в ходе сирийского конфликта.

Член независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Карла дель Понте решила уйти из комиссии, сообщает издание Blick.

"У нас нет никакого успеха. Я больше не могу состоять в комиссии, которая просто ничего не делает", – сказала дель Понте. Как сообщает издание, дель Понте уже написала письмо об отставке и направит его в ближайшие дни, в сентябре она примет участие в последнем заседании комиссии.

"Я в смятении, я сдаюсь", – сказала дель Понте. По ее мнению, все стороны конфликта в Сирии совершают преступления: "правительство (президента Сирии) Башара Асада, которое совершало ужасные преступления против человечности и применило химическое оружие, и оппозиция, которая состоит только из экстремистов и террористов".

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию в Сирии работает с 2013 года. Она уполномочена расследовать все нарушения международного права, военные преступления и преступления против человечности.

Ранее Карла дель Понте занимала пост прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что странам Запада так и не удалось взвалить на официальный Дамаск ответственность за совершенные на территории Сирии за время конфликта преступления.

"Заявление Дель Понте можно расценивать как признание реальности: что эта комиссия сейчас вроде бы и не нужна. Потому что если расследовать преступления, совершенные в Сирии, предметно и по документальным свидетельствам, то нужно расследовать в первую очередь преступления ИГ* и тех, кто сотрудничают с ИГ*, в том числе из оппозиции", – сказал Борис Долгов.

По его мнению, Карла Дель Понте могла ожидать реализации другого сценария.

"Она ожидала такого же эффекта, как в Югославии. То есть, что победит оппозиция, а руководство Сирии, как (экс-президент Сербии и Югославии Слободан) Милошевич окажется на скамье подсудимых. Но этого не произошло, президент (Сирии) Башар Асад по-прежнему на своем месте, его поддерживает большинство населения. И все больше руководителей стран, в том числе западных, говорят о том, что окончательное решение сирийского кризиса может быть только политическим – то есть при участии нынешнего руководства. И на этом фоне Карла Дель Понте, очевидно, решила просто "отойти в тень"", – предположил Борис Долгов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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