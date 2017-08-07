Режиссер фестиваля фейерверков: "Ждем потрясений. Уверен, будут!"

"Москва на семи холмах" глазами пиротехников из восьми стран. 19 и 20 августа в Братеевском каскадном парке пройдет III Международный фестиваль фейерверков "Ростех". С подробностями в интервью радио Sputnik – режиссер фестиваля Андрей Сильвестров.

Москвичей ждет не только фейерверк-шоу. Фестиваль "Ростех" – это в первую очередь большой городской праздник. "Его не так просто устроить в столь противоречивом и разнообразном городе, как Москва, где на каждом шагу переплетаются история и современность, а также традиции, которые ценят "старые москвичи", и суперактуальные молодежные тенденции", – сказал в эфире радио Sputnik режиссер Андрей Сильвестров:

"Мы попытались сделать наш праздник, как слоеный пирог. Собственно, так и устроена современная жизнь мегаполиса, в котором происходит очень много всего сразу. Здесь играет джаз, а там люди рисуют на пленэре, вот чемпионат по аквабайку, а чуть дальше располагается аппарат, производящий современное искусство: сплошные сочетания несочетаемого! Для нас важно, чтобы у каждого "несочетаемого" была своя комфортная зона. Вы сделали несколько шагов в сторону и оказались совсем в другой зоне – с другой атмосферой, с другим драйвом…".

В двухдневной афише фестиваля около 20 наименований. Дневные программы – это кубки по беговелу и поэтическому слэму, воркауту и стритболу, а также рынок ремесел, зона роботов, настольные игры и многое другое, включая исторический фудкорт.

Вечерняя афиша интригует еще больше: восемь пиротехнических команд из стран Европы, Азии и Южной Америки по очереди будут расцвечивать и раскрашивать не только небо, но и воду. "На Москве-реке установят специальные водные экраны для подачи лазерного видеоконтента, – поясняет Андрей Сильвестров. – Мы задали нашим участникам тему Москвы, и она будет проявлена в каждом выступлении. Как, мы пока не знаем. Но у нас очень сильные команды. Мы только что закончили производство их видеовизиток и скажу: от каждой команды стоит ждать сюрприза и даже потрясения".

Среди участников фестиваля "Ростех" нет новичков в профессии – только мастера. Это, например, представитель крупнейшей компании-производителя фейерверков в Китае, победитель прошлогоднего чемпионата мира по фейерверкам из Румынии, японские разработчики фейерверков нового поколения и организаторы фейерверка в честь 300-летия Северной столицы России из Петербурга.

Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" второй год подряд оказывает МИА "Россия сегодня".

Режиссер фестиваля фейерверков: "Ждем потрясений. Уверен, будут!" Your browser does not support HTML5 audio

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