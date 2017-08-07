Эксперт о складе химвеществ США в ФРГ: немцы отстоят свои права, а Украина?

В ФРГ местные жители протестуют против планов Пентагона расширить склад химических веществ в Пфальце. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что со временем наиболее опасные военные объекты США и НАТО переедут на восток Европы.

По сообщениям СМИ, американские военные планируют создать в южной части региона Пфальц (историческая область на западе ФРГ) самый крупный в Европе склад для хранения опасных химических веществ.

Склад веществ, расположенный между населенными пунктами Лингенфельд и Гермерсхайм снабжает вооруженные силы США по всей Европе такими химикатами, как топливные присадки и противообледенительные реагенты. Сейчас складскую емкость используемого с 2013 года помещения планируется увеличить с 70 до 1900 тонн, то есть в 27 раз. Таким образом, данное хранилище должно стать самым крупным складом опасных веществ армии США в Европе.

Как сообщается, помимо ГСМ там должны будут храниться 50 тонн химикатов, имеющих высшую категорию опасности. Местное население создало гражданскую инициативу, которая требует от американских военных сообщить в подробностях, какие именно химикаты будут там храниться. Расширение склада обсуждается в парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц, к работе были подключены федеральные ведомства.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, возможно, США и не стали бы создавать такой огромный склад опасных химических веществ в самом центре Европы, если бы у них была альтернатива.

"Если была бы, например, Украина членом НАТО – то на Украине, наверное, им больше бы понравилось. И они не стали бы так провоцировать немцев, на которых все-таки рассчитывают как на союзников и на партнеров. Но на настоящий момент у Германии из европейских членов НАТО – самая большая территория. И там американские войска буквально повсюду – инфраструктура создавалась, начиная со времен сразу после Второй мировой войны, и она очень широкая и разветвленная", – отметил Игорь Шатров.

По его мнению, со временем наиболее опасные военные объекты США и НАТО будут перемещаться на восток Европы.

"Все-таки (Западная) Европа – довольно плотно населенный регион. Поэтому им (американским военным) и интересна была бы Украина, где территория тоже достаточно обширная, но не такая большая плотность населения. На самом деле она под это и планируется. И сейчас украинцы должны задуматься над своей судьбой: что с ними будет, когда они слишком тесно сблизятся с НАТО и Соединенными Штатами. Немцы-то отстоят свои права, а украинцам это будет сложнее сделать", – считает Игорь Шатров.

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