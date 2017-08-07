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Эксперт о складе химвеществ США в ФРГ: немцы отстоят свои права, а Украина?

18:5207.08.2017
(обновлено: 18:54 07.08.2017)
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© РИА НовостиЯдерные отходы доставлены в Германию, несмотря на протесты экологовЯдерные отходы доставлены в Германию, несмотря на протесты экологов
© РИА Новости
В ФРГ местные жители протестуют против планов Пентагона расширить склад химических веществ в Пфальце. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что со временем наиболее опасные военные объекты США и НАТО переедут на восток Европы.

По сообщениям СМИ, американские военные планируют создать в южной части региона Пфальц (историческая область на западе ФРГ) самый крупный в Европе склад для хранения опасных химических веществ. 

Склад веществ, расположенный между населенными пунктами Лингенфельд и Гермерсхайм снабжает вооруженные силы США по всей Европе такими химикатами, как топливные присадки и противообледенительные реагенты. Сейчас складскую емкость используемого с 2013 года помещения планируется увеличить с 70 до 1900 тонн, то есть в 27 раз. Таким образом, данное хранилище должно стать самым крупным складом опасных веществ армии США в Европе.

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© РИА Новости / РИА Новости
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Как сообщается, помимо ГСМ там должны будут храниться 50 тонн химикатов, имеющих высшую категорию опасности. Местное население создало гражданскую инициативу, которая требует от американских военных сообщить в подробностях, какие именно химикаты будут там храниться. Расширение склада обсуждается в парламенте федеральной земли Рейнланд-Пфальц, к работе были подключены федеральные ведомства.  

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, возможно, США и не стали бы создавать такой огромный склад опасных химических веществ в самом центре Европы, если бы у них была альтернатива. 

"Если была бы, например, Украина членом НАТО – то на Украине, наверное, им больше бы понравилось. И они не стали бы так провоцировать немцев, на которых все-таки рассчитывают как на союзников и на партнеров. Но на настоящий момент у Германии из европейских членов НАТО – самая большая территория. И там американские войска буквально повсюду – инфраструктура создавалась, начиная со времен сразу после Второй мировой войны, и она очень широкая и разветвленная", – отметил Игорь Шатров. 

По его мнению, со временем наиболее опасные военные объекты США и НАТО будут перемещаться на восток Европы.   

"Все-таки (Западная) Европа – довольно плотно населенный регион. Поэтому им (американским военным) и интересна была бы Украина, где территория тоже достаточно обширная, но не такая большая плотность населения. На самом деле она под это и планируется. И сейчас украинцы должны задуматься над своей судьбой: что с ними будет, когда они слишком тесно сблизятся с НАТО и Соединенными Штатами. Немцы-то отстоят свои права, а украинцам это будет сложнее сделать", – считает Игорь Шатров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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