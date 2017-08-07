Член ОП Крыма: железная дорога в обход Украины сведет риски "на нет"

Глава Минобороны Сергей Шойгу наградил строителей железной дороги в обход Украины. Крымский политолог член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik отметил важность строительства подобных обходных путей.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил орденом Жукова командование 39-й отдельной железнодорожной бригады, которая занималась строительством железнодорожных путей в обход Украины на участке Журавка-Миллерово, расположенный на территории Ростовской и Воронежской областей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение Минобороны.

"Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка-Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны", – цитирует издание слова Шойгу.

Крымский политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что необходимость строительства подобных обходных путей диктует, в первую очередь, отношение Украины к России.

"Дорога важна для региона по одной простой причине. Все железнодорожные пути, электрические коммуникации, сети, да и газопровод строились в рамках единого некогда советского государства. И после развала Советского Союза, создания национальных республик никто не думал о том, что надо строить железные дороги в обход друг друга. Но 2014 год (государственный переворот на Украине и события, которые последовали после него – ред.) показал, что это необходимо сделать. Одним словом, единый хозяйственный комплекс был разрушен, его место заняли разрозненные железнодорожные ветки. А когда отношения ухудшаются, то комплекс уже разорван не только политическими, административными и государственными границами, но и, например, Крым сталкивался, да и Россия уже столкнулась с теми или иными блокадами со стороны Украины. Все это позволяет обойти Украину в буквальном смысле этого слова железнодорожными коммуникациями и другими, и решить вопрос снабжения тех или иных территорий. Теперь эта ветка позволяет обойти вот эту ситуацию, снизить экономические, социальные и другие риски, и даже свести их на нет", – сказал Денис Батурин.

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