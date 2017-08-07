Политолог о планах США в Молдавии: американцы считают – "мир уже их"

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал разобраться с планами США построить в республике военные объекты. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Молдавия может стать очередным плацдармом для американской экспансии.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерение США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака не было согласовано с ним и является провокацией.

Ранее телеканал RT сообщил, что американские ВМС ищут подрядчиков для строительства военных объектов на тренировочной базе в Бульбоаке. По данным издания, ссылавшегося на требования тендера, будущему подрядчику необходимо провести "проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки". В их число войдут офис, отель, жилой дом, сервисная станция, школа, торговый центр и другие постройки. Сумма контракта достигает 250 тысяч долларов.

"Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться", – заявил Додон.

На вопрос о том, будет ли он блокировать намерения США по строительству, Додон ответил: "Обязательно, сначала нужно разобраться, о чем идет речь".

Военная база в Бульбоаке расположена всего в нескольких десятках километров от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. В августе на базе прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer. При этом президент Молдавии не раз выступал против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран – членов альянса.

По мнению вице-премьера России Дмитрия Рогозина, планы по строительству на базе в Бульбоаке свидетельствуют, что США начинают подготовку диверсантов и спецназа на случай нового конфликта с Приднестровьем.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что Молдавия может стать очередным плацдармом для американской экспансии внутрь евразийского континента.

"Приднестровье – это альтернативная геополитическая линия, евразийская. И она во всем противоречит атлантистской геополитике, которая воспринимает враждебно всякое присутствие и проявление евразийской геополитики многополярного мира. И делается все, чтобы ликвидировать "российское присутствие" (российских миротворцев). Американцы – довольно откровенные люди. Они публикуют и свои стратегии, и свои методички, и тендеры в открытом доступе, подразумевая, что мир уже их, и все, что не является сферой американского контроля и влияния, представляет собой пустое место, "черную дыру", как писал (Збигнев) Бжезинский, неосвоенное пространство, которое надо освоить и покрыть американскими сетями и установить там колониальное управление. Америка – это новая сетевая империя, которая эксплуатирует все пространства, куда попадает, в своих интересах. Поэтому Молдавия становится очередным плацдармом для американской экспансии внутрь евразийского континента", – сказал Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

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