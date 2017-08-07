Астроном о лунном затмении 7 августа: будет занятная картина

7 августа в России можно будет наблюдать за частным лунным затмением, в ходе которого часть Луны окрасится в красный цвет. Астроном Владимир Сурдин в эфире радио Sputnik рассказал о довольно редком небесном явлении.

Частное затмение Луны в Москве можно будет начать наблюдать с 20.20, максимум затмения настанет в 21:21 мск, Луна будет находиться над юго-восточным горизонтом на высоте всего семь градусов, сообщили в Московском планетарии.

При ясной погоде в 21:21 мск можно будет заметить небольшое покраснение нижней части лунного диска. После максимальной фазы затмения Луна покинет тень Земли в 22:19 мск и начнет выходить из земной полутени. Во время полутеневого затмения до 22:40 мск еще будет заметно потемнение южного края Луны. В 23:52 мск затмение Луны закончится. Планета полностью выйдет из полутени Земли.

В момент наибольшего погружения свечение южных областей Луны будет ослаблено, они немного потемнеют и покраснеют. Это можно будет заметить невооруженным глазом при ясной, безоблачной погоде. Еще сильнее данный эффект потемнения южной части лунного диска проявится на фотографиях.

Частное затмение Луны 7 августа 2017 года в целом будет благоприятно для наблюдений из России, так как область видимости охватит большую часть ее территории. Исключение составят только северо-западные районы (за линией Калининград – Санкт-Петербург – Архангельск), где будет еще светлый вечер и Луна не успеет взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где, напротив, уже наступит утро 8 августа.

Желающие понаблюдать за явлением смогут увидеть, как цвет Луны изменится, рассказал в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.

"Луна будет немного красноватая. Дело в том, что часть света, идущего от Солнца, будет проходить сквозь земную атмосферу. В атмосфере останется голубой свет, а красный – пройдет к Луне, и ее поверхность немножко покраснеет. Я советую тем, кто любит наблюдать за природными явлениями с 21 до 22 часов вечера найти Луну на небе. Для этого надо посмотреть на юго-западную часть горизонта, причем невысоко над горизонтом. То есть если вокруг дома и деревья, то вы ничего не увидите. Надо выйти на открытое место, и тогда вы увидите восходящую Луну, попавшую в тень Земли. Как говорят астрономы, произойдет частное затмение: нижняя часть Луны – примерно четвертинка – будет совсем затемнена, а остальные три четверти попадут в полутень Земли – будут рыжевато-красноватыми", – сказал Владимир Сурдин.

По его словам, на происходящие процессы на Земле лунное затмение не повлияет.

"А вот на происходящее на Луне это повлияет. Дело в том, что сейчас на видимой стороне Луны полдень, и температура поверхности примерно 120 градусов. Когда Земля закроет собой солнечные лучи (примерно на два часа), то Луна начнет быстро остывать. Остынет на несколько десятков градусов. В середине шестидесятых годов, когда мы активно изучали это явление, затмение Луны и то, как быстро остывает ее грунт, помогло нам разобраться, что Луна покрыта пылью, что ее поверхность довольно рыхлая. Это было полезное научное наблюдение. А сегодня это просто занятная картина для любителей астрономии – красивое небесное явление", – отметил Владимир Сурдин.

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