Эксперт: судьбу украинской ГТС расписывают по двум "сценариям"

Минэнерго Украины предупредило о возможных проблемах с транзитом газа, назвав политику "Нафтогаза" бестолковой. Эксперт Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве по-разному видят развитие событий вокруг проекта "Северный поток-2".

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке топлива из-за недостатка инвестиций, заявил глава Минэнерго Игорь Насалик.

Ранее руководство "Укртрансгаза" обвинило "Нафтогаз" в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС из-за рисков, связанных со строительством Россией газопроводов в обход Украины, и это может негативно отразиться на подготовке к зиме.

Глава Минэнерго поддержал позицию "Укртрансгаза".

"Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", – сказал Насалик в интервью одному из украинских телеканалов. По словам министра, если ГТС будет не готова, то "это будет катастрофа".

Ранее "Газпром" сократил транзит газа через Украину, переведя часть поставок на трубопровод OPAL. Возможные потери Киева, который за счет OPAL может лишиться около 20% годового транзита, оценивают в 400 млн долларов. Еврокомиссия предложила российскому Минэнерго перенести на октябрь переговоры по транзиту газа через Украину. Ранее они были запланированы на конец августа.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что в Минэнерго и в "Нафтогазе" нет единой точки зрения на развитие событий вокруг проекта "Северный поток-2".

"Основной камень преткновения – это 2019 год. На Украине существует две версии того, как может развиваться ситуация. Первая версия: что "Газпром" строительством "Северного потока-2" сильно ограничит прокачку газа через территорию Украины, и объемы транзита резко снизятся. Этот сценарий рассматривает "Нафтогаз": мол, если объемы снизятся, то зачем инвестировать в поддержание ГТС? Второй сценарий базируется на том, что с введением санкций со стороны США "Северный поток-2" якобы оказывается под угрозой. Соответственно, все транзитные объемы после 2019 года сохраняются. И в этих условиях инвестиции как раз требуются – чтобы ГТС работала в прежнем режиме. Есть два сценария – отсюда и разные подходы к тому, надо ли сохранять объем инвестиции, либо надо его сокращать", – пояснил Сергей Пикин.

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